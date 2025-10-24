El presidente de Ecuador denuncia un presunto intento de envenenarlo al hallar sustancias tóxicas en un regalo

Los detalles Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora, y tras realizarle unas pruebas de rutina se determinó que contenían "sustancias químicas peligrosas".

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento tras recibir regalos que contenían sustancias químicas tóxicas. Estos obsequios fueron entregados durante un encuentro con agricultores en la provincia de Los Ríos. Según Noboa, los productos, que incluían mermeladas de tamarindo y chocolate, y una mistela de cacao, contenían tres químicos en concentraciones inusualmente altas, lo que descarta un accidente. Tras realizar pruebas de rutina, se confirmó la presencia de estas sustancias peligrosas, y la Casa Militar Presidencial ha presentado una denuncia ante la Fiscalía.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este jueves que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento tras recibir regalos que contenían supuestamente sustancias químicas tóxicas perjudiciales para la salud, durante un encuentro con agricultores que tuvo el pasado viernes en la provincia costera de Los Ríos.

"Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque", dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNN.

Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora, y tras realizarle unas pruebas de rutina se determinó que contenían "sustancias químicas peligrosas", por lo que, según dijo Noboa este jueves, la Casa Militar Presidencial ya puso una denuncia ante la Fiscalía.

Los detalles de los químicos encontrados

La alerta surgió precisamente de la Casa Militar, cuyo jefe envió un informe el pasado martes a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, en el que explicó que el equipo de protocolo presidencial recibió el viernes unos regalos de una emprendedora artesanal que iban dirigidos a Noboa y que estaban dentro de una canasta.

De inmediato se hizo una verificación física de la canasta y posteriormente se empezó a revisar los ocho productos que contenía. Como resultado, se informó que el equipo de seguridad detectó que tres de los ocho artículos presentaban "sustancias químicas altamente peligrosas", señala el documento.

Tras análisis de laboratorio, se determinó que los productos tenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, "los mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud", menciona el informe de la Casa Militar.

Los militares tomaron contacto con personal de inteligencia para que se localice a la persona o personas que habrían entregado dicho presente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.