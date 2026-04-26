Trump insta a Irán a llamar por teléfono si quieren negociar tras el plantón en Islamabad: "Espero que sean inteligentes"

Los detalles "Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos. Ya saben, tenemos un teléfono. Contamos con líneas seguras", ha expresado el republicano mientras el ministro de Relaciones Exteriores iraní regresa a Pakistán para mantener conversaciones a pesar de la ausencia de sus homólogos estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enfrentado un tercer intento fallido de asesinato en Washington. Tras el incidente, Trump ofreció una entrevista a Fox News, invitando a Irán a negociar directamente para poner fin al conflicto entre ambos países. Durante la intervención, Trump destacó que algunas autoridades iraníes son razonables, pero otras no, y reiteró que el acuerdo debe incluir la prohibición de armas nucleares para Irán. A pesar de un alto el fuego, no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, y las tensiones continúan con Irán cerrando el estrecho de Ormuz y Estados Unidos imponiendo un bloqueo naval. Las conversaciones diplomáticas en Pakistán y Omán no han logrado avances significativos, y Trump canceló una visita diplomática por considerarla insuficiente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vivido en las últimas horas uno de los sucesos más impactantes de la historia en cuanto a mandatarios estadounidenses se refiere. Ha vuelto a sufrir un intento de asesinato, de nuevo fallido, en el hotel Hilton de Washington, después de que un hombre entrara al recinto armado y dispara en varias ocasiones. Tras sufrir este tercer ataque frustrado, el mandatario estadounidense ha ofrecido una entrevista al programa 'The Sunday Briefing' de Fox News, donde ha expresado "que Irán puede contactar a Estados Unidos por teléfono si quiere negociar el fin de la guerra entre los dos países".

"Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos. Ya saben, tenemos un teléfono. Contamos con líneas seguras", ha expresado el republicano mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Irán regresa a Pakistán para mantener conversaciones a pesar de la ausencia de sus homólogos estadounidenses. El conflicto estadounidense e israelí con Irán comenzó hace ya dos meses y desde entonces, los ataques se han intensificado y las reuniones han seguido dándose sin solución alguna, al menos hasta ahora.

Asimismo, durante su intervención, el republicano ha asegurado que "algunas de las personas con las que" tratan "ahora en relación con Irán, son muy razonables". Sin embargo, "otras, no lo son". De la misma manera, ha expuesto que espera que en Irán "sean inteligentes".

Las esperanzas de reactivar los esfuerzos de paz se habían desvanecido después de que Trump cancelara la visita a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, seguía viajando entre los países mediadores.

"Saben lo que tiene que incluir el acuerdo. Es muy sencillo: no pueden tener un arma nuclear; de lo contrario, no hay razón para reunirse", ha añadido Trump en su intervención este domingo. Irán lleva mucho tiempo exigiendo que Washington reconozca su derecho a enriquecer uranio, algo con lo que, según Teherán, solo busca con fines pacíficos. No obstante, las potencias occidentales e Israel sostienen que tiene como objetivo la fabricación de armas nucleares.

Sin acuerdo, todavía

Aunque el alto el fuego ha paralizado los combates a gran escala en el conflicto, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre los términos para poner fin a una guerra que ya ha causado miles de muertos, ha disparado los precios del petróleo, ha alimentado la inflación y ha ensombrecido las perspectivas de crecimiento mundial.

Por su parte, Teherán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz , por donde normalmente transita una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo, mientras que Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos de Irán. Tras mantener conversaciones en Pakistán, Araqchi voló a Omán, otro mediador en la guerra, donde se reunió el domingo con el líder del país, Haitham bin Tariq al-Said.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, dialogaron sobre la seguridad en el estrecho y Araqchi pidió un marco de seguridad regional libre de injerencias externas. Posteriormente, Araqchi regresó a Islamabad, según informaron los medios estatales iraníes. Fuentes del Gobierno pakistaní indicaron que mantendría conversaciones con los líderes del país antes de dirigirse a Moscú.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó que las conversaciones de Araqchi con funcionarios paquistaníes incluirían "la implementación de un nuevo régimen legal sobre el estrecho de Ormuz, la recepción de una compensación, la garantía de que no habrá nuevas agresiones militares por parte de los belicistas y el levantamiento del bloqueo naval".

Sin embargo, en declaraciones realizadas en Florida antes de ser evacuado de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, Trump dijo que canceló la visita de sus enviados debido a los excesivos viajes y gastos que implicaba lo que consideraba una oferta iraní insuficiente. Irán "ofreció mucho, pero no lo suficiente", añadió Trump.

Una ronda anterior de conversaciones en Islamabad, en la que el vicepresidente JD Vance encabezó la delegación estadounidense frente al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, que terminó sin acuerdo. Tras la cancelación del último viaje diplomático, dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaban personal de seguridad, equipos y vehículos utilizados para proteger a los funcionarios estadounidenses despegaron de Pakistán, según informaron este domingo a Reuters dos fuentes del Gobierno pakistaní.

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