Trump promete declarar la "victoria total" de EEUU sobre Irán "en las próximas dos semanas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atiende a los medios de comunicación en el Air Force One

¿Qué ha dicho? Trump cree que la "victoria total" de EEUU traerá consigo que "los precios del petróleo se desplomen", después de insistir en que la República Islámica "no puede tener un arma nuclear" porque "la destrucción que causaría es enorme".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que en dos semanas Washington declarará su "victoria total" sobre Irán, en medio de crecientes tensiones en Oriente Próximo. Durante un mitin telefónico, Trump aseguró que esta victoria hará que los precios del petróleo se desplomen y reiteró que Irán no debe poseer armas nucleares. Además, urgió a Israel e Irán a cesar los ataques recientes. Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance defendió las negociaciones con Irán, enfatizando que, a pesar de la oposición de Israel, esta estrategia es beneficiosa para los intereses de Estados Unidos. Mientras tanto, Irán y Estados Unidos continúan trabajando en un acuerdo mediado por Pakistán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aseverado este lunes que "en las próximas dos semanas" Washington declarará su "victoria total" sobre Irán, en un contexto marcado por un recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo que pone en jaque el trémulo alto el fuego pactado el pasado mes de abril.

"Hemos sido un equipo muy fuerte y creo que estamos ganando esa batalla", ha defendido el magnate republicano en un mitin telefónico en apoyo al senador republicano Lindsey Graham en las elecciones primarias, en el cual ha augurado que será "en las próximas dos semanas" cuando Estados Unidos declare "la victoria total".

Durante su intervención en el mismo, el inquilino de la Casa Blanca ha remarcado que "será una victoria total" que "ocurrirá muy pronto", trayendo consigo que "los precios del petróleo se desplomarán". Lo ha hecho tras insistir, como es habitual en sus intervenciones sobre Irán, en que la República Islámica "no puede tener un arma nuclear" porque, ha considerado nuevamente, "la destrucción que causaría es enorme".

Este mismo lunes, Trump ha urgido a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques que han mantenido en las últimas horas recrudeciendo con ellos el conflicto. Todo ello, después de haber instado sin éxito al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a no responder al ataque con misiles iraní del domingo por la noche.

Vance: Israel "puede estar de acuerdo o no", pero EEUU sigue negociando

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, defendió este lunes los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo "Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos", señaló el vicepresidente al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán, durante una entrevista exclusiva con Fox News.

El vicepresidente defendió la continuidad del diálogo al afirmar que la estrategia de la Casa Blanca busca "reducir los riesgos de conflicto y abrir un espacio real de negociación", frente a la alternativa de romper el contacto diplomático. Vance subrayó que el enfoque actual responde a una evaluación de intereses nacionales, al sostener que cree "que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo".

Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que Teherán y Washington siguen trabajando, a través de la mediación de Pakistán, en un acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países. Según sus declaraciones, recogidas por la agencia iraní Tasnim, Irán y Estados Unidos están "intercambiando opiniones y perspectivas a través de Pakistán para alcanzar el texto final".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido