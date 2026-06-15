Israel asegura que seguirá derribando casas y ocupando territorio en el sur de Líbano pese al acuerdo entre EEUU e Irán

Entre líneas Aunque se haya alcanzado un primer acuerdo entre EEUU e Irán, Israel ya ha avisado que sus tropas "permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida".

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha declarado que el Ejército israelí no se retirará de sus posiciones en el sur de Líbano, pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Katz afirmó que las tropas permanecerán de forma indefinida en zonas de Líbano, Siria y Gaza para defender la frontera y los asentamientos israelíes. El ministro de Seguridad, Itman Ben Gvir, rechazó el acuerdo, enfatizando la independencia de Israel respecto a Estados Unidos. Tras negociaciones, ambos países alcanzaron un entendimiento que se firmará en Suiza. Donald Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, crucial para el suministro energético mundial. Sin embargo, el vicepresidente J.D. Vance aclaró que esto ocurrirá tras la firma del acuerdo.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha afirmado este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur de Líbano tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Las tropas israelíes "permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida para defender la frontera y los asentamientos israelíes desde allí contra elementos yihadistas. La zona será desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (...) será destruida", ha afirmado el ministro en un comunicado recogido por medios israelíes.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Israel, Itman Ben Gvir, ha rechazado este lunes el acuerdo anunciado entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra en la región. "El acuerdo de Trump no nos obliga. Israel no está subordinado a Estados Unidos y somos un país independiente y soberano", ha asegurado tras el anuncio.

Tras unas larguísimas negociaciones, ambos países alcanzaron a última hora de este domingo un entendimiento que rubricarán el próximo viernes en Suiza según confirmaron tanto Donald Trump como el régimen ayatolá.

El mandatario estadounidense anunció que el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el suministro mundial de energía que Irán ha bloqueado durante meses, se reabriría "permanentemente sin peajes" y que también "se pondría fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump en sus redes sociales. No obstante, el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, matizó que el estrecho no se reabrirá hasta que no se firme el acuerdo este viernes en Suiza.

Según informa la agencia Reuters, entre los puntos del acuerdo se incluye esa reapertura del estrecho, el fin del bloqueo naval estadounidense y se dejan las conversaciones sobre el programa nuclear iraní para más adelante, concretamente para un periodo adicional de conversación de 60 días de duración.

Por su parte, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha advertido que "vigilaremos" el cumplimiento de lo pactado por parte de Estados Unidos y ha destacado que "algunas de las revisiones que pedíamos en el acuerdo fueron facilitadas por los acontecimientos ocurridos en Líbano y por los comunicados de las fuerzas armadas que ayudaron a que las negociaciones avanzaran".

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