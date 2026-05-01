Trump, negociaciones en el más alto secreto con Irán: "Solo yo y otro par de personas sabemos de qué se habla"

¿Qué está pasando? El presidente de EEUU habla de diálogo con los personas mientras sigue sin descartar un ataque inminente: "No sé si lo necesitamos. Quizá sí, quizá lo necesitamos".

Han pasado más de dos meses desde el inicio de los ataques en Irán y la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos del 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel. La respuesta de Irán llevó al cierre del estrecho de Ormuz. Donald Trump y unos pocos elegidos parecen ser los únicos al tanto del estado de las negociaciones para un alto el fuego. Irán podría presentar una nueva propuesta a Pakistán, mediador en el conflicto. Trump insiste en que Irán debe rendirse y renunciar a las armas nucleares. Sin embargo, mientras Trump afirma que Irán está "desesperado" por un acuerdo, algunos demócratas advierten sobre un posible ataque inminente, y funcionarios de EE.UU. creen que Irán está utilizando el alto el fuego para prepararse militarmente.

Han pasado más de dos meses del comienzo de los ataques en Irán. Del comienzo de la guerra en Oriente Medio. De esos primeros bombardeos el 28 de febrero de Estados Unidos y de Israel sobre el país persa. De ese movimiento, de esa ofensiva, que derivó en la respuesta de la República Islámica y del posterior cierre del estrecho de Ormuz. Ahora, tan solo Donald Trump y otro par de elegidos parecen saber en qué estado están las negociaciones para un alto el fuego.

Así lo ha dicho él mismo. Así lo ha expresado en un momento en el que Irán podría presentar a Pakistán, al país que está mediando en el conflicto, una nueva propuesta para acabar con la guerra. "Nadie sabe de qué se está hablando, excepto yo y un par de personas más", ha afirmado el presidente de EEUU.

Alguien que, eso sí, se lo ha dejado más que claro a los iraníes: "Ahora tienen que rendirse. Eso es todo lo que tienen que hacer".

De momento, todo está siendo vía telefónica, después de que ese intento de conversaciones en Islamabad quedase en nada. En el centro de todo, la cuestión nuclear, que parece es lo que está estancando un posible acuerdo para terminar con el conflicto.

"Nunca habrá un acuerdo a menos que acepten que no habrá más armas nucleares", ha expuesto un Trump que insiste en que Irán está "desesperado por llegar a un trato".

Sin embargo, entre bastidores la situación parece diferente. Porque mientras el presidente tiende la mano, los demócratas aseguran que tienen información de un inminente ataque a Irán. Trump, al respecto, ni confirma ni desmiente: "No sé si lo necesitamos. Quizá sí, quizá lo necesitemos".

Mientras Israel está con ganas de que vuelvan los bombardeos, algunos funcionarios de EEUU aseguran que Irán está aprovechando el alto el fuego para desenterrar misiles y otras municiones ocultas bajo tierra.

Una postura que, de ser así, parece estar muy lejos de esa rendición y de esa "desesperación" de la que Trump habla por "llegar a un acuerdo".

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