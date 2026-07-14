La operación secreta de Israel para colocar al expresidente Ahmadineyad como líder de Irán tras derrocar al régimen

Los detalles 'The New York Times' ha encontrado viajes del exlíder iraní entre 2024 y 2025 a Budapest con el pretexto de asistir a conferencias, pero eran, en realidad, reuniones con el Mossad.

Israel habría dedicado años a convertir al expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad en un agente de inteligencia, a pesar de su conocido discurso antiisraelí y su negacionismo del Holocausto. Ahmadineyad, quien también defendió el programa nuclear de Irán, se volvió una figura incómoda para el régimen tras su mandato entre 2005 y 2013. Según 'The New York Times', Israel habría aprovechado esta situación, organizando reuniones con el Mossad en Budapest entre 2024 y 2025. El objetivo era convertirlo en una marioneta política para derrocar al régimen iraní. Un bombardeo estadounidense habría intentado eliminar a sus vigilantes en la Guardia Revolucionaria.

Varios años habría dedicado Israel para convertir al expresidente de Irán Mahmud Ahmadineyad en uno de sus agentes de inteligencia. Precisamente a él, quien fue tan airadamente antiisraelí. "Dejarán de existir antes de lo que creen", llegó a decir.

Fue, incluso, negacionista del Holocausto e impulsor del programa nuclear de la República Islámica al defender: "Creemos que todos los países y naciones tienen derecho a la producción nuclear. Ese acceso no puede limitarse a unos pocos".

Pasó de ser jefe del país entre 2005 y 2013 a convertirse en una figura incómoda para el régimen. Situación que, según 'The New York Times', Israel habría aprovechado para ponerlo de su parte.

Tras una larga investigación, han encontrado viajes del exlíder entre 2024 y 2025 a Budapest con el pretexto de asistir a conferencias. Estas visitas eran, en realidad, reuniones con el Mossad.

El entonces jefe de los servicios de inteligencia israelíes se vio varias veces con él con el fin de convertirlo en una marioneta política, intentando ponerlo al frente del país tras derrocar al régimen.

Un bombardeo estadounidense habría buscado eliminar a las autoridades de la Guardia Revolucionaria que lo mantenían vigilado en su casa. Un plan que impacta tras su última aparición pública en actos por la muerte de Jamenei.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido