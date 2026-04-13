Trump manda a los suyos a negociar con Irán cuando él pasa un fin de semana de golf y UFC

¿Por qué es importante? Este fin de semana era clave para avanzar hacia la paz en Oriente Medio. Se reunían las delegaciones de EEUU y de Irán en Pakistán, aunque tras 21 horas reunidos, el encuentro ha acabado sin un acuerdo. "Irán ha escogido no aceptar nuestros términos", explicó JD Vance.

Mientras la guerra en Oriente Medio sigue con una tregua frágil y las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fracasan, Donald Trump ha optado por el ocio en lugar de la diplomacia. Durante el fin de semana, mientras las delegaciones negociaban en Islamabad, Trump jugó al golf y asistió a la final de la UFC en Miami, acompañado de su familia y el secretario de Estado, Marco Rubio. A pesar de estar informado de las fallidas conversaciones, Trump mostró indiferencia, asegurando que siempre es el ganador. En el evento, elogió a un luchador, mientras el mundo seguía centrado en el conflicto.

Mientras la guerra en Oriente Medio continúa con una tregua más frágil que nunca y tras haber vivido un fracaso en las primeras negociaciones por la paz entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump ha preferido apostar por su ocio. Por ello, mientras el mundo miraba a Islamabad, donde se reunían las delegaciones negociadoras, el presidente de los Estados Unidos se ha pasado el fin de semana jugando al golf. Pero también viendo y casi participando en la final de artes marciales mixtas de la UFC.

Durante todo el fin de semana, no hemos visto en ningún momento a Donald Trump preocupado por lo que se estaba poniendo sobre la mesa en la capital de Pakistán. Y eso que las conversaciones han sido un fracaso. Porque, tras 21 horas de reuniones, al final todo ha descarrilado. Trump asegura que ha vuelto a ganar en esto, pero JD Vance explicó: "Irán ha escogido no aceptar nuestros términos". Por su parte, para Irán, el problema es otro: "Cuando estábamos a solo unos centímetros, nos encontramos con maximalismo, cambio de metas y bloqueo".

Todo esto ha ocurrido en las últimas 48 horas. El mundo sí estaba pendiente de Islamabad, pero Trump ha preferido darse un baño de masas a 13.000 kilómetros de distancia, en Miami, para ser el protagonista de un combate de artes marciales mixtas. Junto a él, sus inseparables y familiares. Entre ellos, Ivanka y Donald Trump Jr., además de su secretario de Estado, Marco Rubio. Recordemos que JD Vance estaba en Pakistán negociando.

Mientras en el ring se repetían los golpes, las cámaras de los medios pudieron captar un momento clave: Rubio se acercó a Trump para enseñarle algo en la pantalla de su móvil. Los mismos medios aseguran que la información proporcionada nada tiene que ver con la final de UFC.

Por ello, se entiende que estaba al tanto de que no se estaba llegando a un acuerdo entre EEUU e Irán para acabar con la guerra en Oriente Medio y en la zona del golfo Pérsico. Incluso antes de tenerlo claro, demostró que le daba igual el resultado, porque Trump siempre va a ser el ganador. "Ganamos, pase lo que pase", ha asegurado.

Y con esa moral alta, Trump no dudó en entregarse al completo a la final de las artes marciales mixtas de la UFC. Se desinhibió y hasta se deshizo en halagos, más que cariñosos, hacia uno de los luchadores. "Eres un chico guapo. Gran pelea. Podrías ser modelo, te ves muy bien", le dijo Trump.

"Miren quién está ahí, el presidente Donald Trump", gritó el luchador en respuesta. "Luchar frente a un gran líder como este es un honor", añadió. Y así ha vivido Trump el fin de semana. Él ha tenido tiempo hasta para jugar al golf en Miami, antes de volver a Washington, y el resto del mundo ha estado pensando en clave de guerra.

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