El complejo papel de Pakistán en las negociaciones de paz: "Está jugando a múltiples bandas y asumiendo muchos riesgos"

El contexto Pedro Rodríguez considera que Irán podría considerar que los pakistaníes están "del lado de EEUU" si Trump usa las negociaciones como "otro truco para reforzar sus posiciones militares".

Pakistán ha emergido como un mediador clave en el conflicto de Oriente Medio, acogiendo las primeras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en su capital, Islamabad. Según Pedro Rodríguez, este movimiento implica un alto riesgo, ya que Pakistán, con 260 millones de habitantes y un PIB de 1.700 dólares, está en guerra con Afganistán y mantiene una relación privilegiada con Estados Unidos, especialmente durante la administración de Trump. Sin embargo, existe el riesgo de que Irán perciba las negociaciones como un truco para fortalecer posiciones militares estadounidenses. Aunque las primeras conversaciones no lograron avances significativos, las líneas de diálogo permanecen abiertas.

Pakistán ha emergido como un actor clave en la guerra en Oriente Medio. El país, convertido en mediador, ha acogido las primeras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, su capital, en un movimiento que Pedro Rodríguez considera que es asumir "mucho riesgo".

"Está jugando a muchas bandas, asumiendo mucho riesgo. Pakistán es un país con una gran población, unos 260 millones de habitantes, y un PIB de 1.700 dólares. Está en guerra con Afganistán, con el régimen de los talibanes", explica el profesor de Relaciones Internacionales.

En ese sentido, habla de una "posición privilegiada" por su relación con EEUU: "Han logrado ser uno de los favoritos de Trump y tienen línea directa con Irán".

Sin embargo, pone un 'pero' a su papel en el conflicto: "Si los iraníes ven que esto ha sido otro truco de Trump para reforzar sus posiciones militares y la guerra vuelve van a pensar, con razón, que Pakistán está del lado de EEUU".

En cuanto al país en sí, ha añadido que "presumen de ser la única potencia nuclear en el mundo islámico en competencia con India".

De momento, la primera ronda de contactos entre EEUU e Irán ha acabado en nada. Sin prácticamente avances y con las negociaciones interrumpidas, aunque las líneas de diálogo siguen abiertas.

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