Trump se lía en un discurso dantesco en Davos y confunde Islandia con Groenlandia: "Ya nos ha costado mucho dinero"

¿Qué ha dicho? "No están ahí para nosotros en Islandia, eso lo puedo asegurar. Nuestra bolsa sufrió ayer su primera caída debido a Islandia. Islandia ya nos ha costado mucho dinero", ha dicho el presidente estadounidense en el Foro.

En el Foro de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un discurso confuso y polémico al mezclar Groenlandia con Islandia, afirmando que Estados Unidos es el único país capaz de proteger Groenlandia y solicitando negociaciones para comprar el territorio. Describió a Groenlandia como un "gran pedazo de hielo" y expresó su descontento con Dinamarca por no mostrar gratitud tras la Segunda Guerra Mundial. Trump aseguró que no renunciará a su objetivo y criticó a la OTAN y Europa por no estar a la altura de sus expectativas. La expectación por su discurso fue alta, a pesar de su retraso debido a una avería en el Air Force One.

Lo del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, este miércoles en el Foro Davos (Suiza) ha sido dantesco, un delirio absoluto y una confusión tras otra. Ejemplo de ello ha sido que cuando decía primero Groenlandia y, a los pocos minutos, hablaba de Islandia. Indistintamente, como si fueran lo mismo.

Trump ha afirmado este miércoles que EEUU es "el único país capaz de proteger Groenlandia" ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y ha pedido abrir negociaciones "inmediatas" para comprar el territorio, el cual ha descrito como un "gran pedazo de hielo". "Lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo", ha afirmado.

Durante su largo discurso, el presidente estadounidense ha descartado el uso de la fuerza, pero ha lamentado la "falta de gratitud" de Dinamarca. "Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que EEUU "luchó a favor de Dinamarca y les devolvió el territorio". "Son unos ingratos", ha añadido.

Sin embargo, en plena crítica contra el territorio autónomo danés ha empezado a confundirse y a referirse a Islandia. "No están ahí para nosotros en Islandia, eso lo puedo asegurar. Nuestra bolsa sufrió ayer su primera caída debido a Islandia. Islandia ya nos ha costado mucho dinero", ha continuado durante uno de los discursos más esperado del foro marcado por la tensión entre EEUU y Europa por los deseos de Trump de hacerse con Groenlandia.

El mandatario, eso sí, ha dejado claro que no renunciará a su objetivo. Los daneses y groenlandeses "pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos", ha amenazado el mandatario, quien ha dicho que la anexión de Groenlandia es "una pequeña petición" comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN "durante décadas".

"Nosotros hemos estado siempre al 100% con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estarán a la altura con nosotros", ha indicado en un discurso crítico con la Alianza del Atlántico Norte y con Europa, de la que ha afirmado que no avanza "en la dirección correcta".

La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza ha sido tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que pronunció su discurso, ha estado completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada. Trump llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que volver a Maryland.

