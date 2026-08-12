Los Juegos Patriotas de Trump, el último invento del mandatario que recuerda a 'Los Juegos del Hambre' con la excusa de "recuperar el patriotismo"

Los detalles Trump convirtió la final de los Juegos Patriotas, una competición juvenil con pruebas de resistencia y un marcado componente patriótico, en un escaparate de su agenda para celebrar los 250 años de EEUU.

Donald Trump aprovechó la final de los Juegos Patriotas en Ohio para resaltar la agenda patriótica de su Administración, dentro de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos. Este evento juvenil, que combina pruebas de obstáculos y resistencia, ha sido comparado con "Los juegos del hambre". Los ganadores, Rockwell Myers y Kennadi Furman, recibieron becas universitarias de 125.000 dólares cada uno. Trump asistió a la academia deportiva SPIRE para entregar los premios y destacó el patriotismo juvenil más que la excelencia deportiva. Los Juegos, transmitidos por ESPN y ABC, ejemplifican la vinculación de la actividad física con valores políticos. Además, Trump mencionó futuros eventos conmemorativos, como una carrera de Fórmula Indy en Washington.

Donald Trump aprovechó este martes la final de los primeros Juegos Patriotas para exhibir una vez más la agenda patriótica de su Administración, en un acto celebrado en Ohio como parte de las actividades programadas para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.

Respaldada por Trump, esta competición juvenil combina circuitos de obstáculos, pruebas de resistencia y testimonios patrióticos, en un formato que ha generado inevitables comparaciones con la saga "Los juegos del hambre". Los dos ganadores recibieron 125.000 dólares en becas universitarias.

El presidente se desplazó hasta la academia deportiva SPIRE, en Geneva (Ohio), para asistir a la competición y entregar personalmente los premios a los vencedores. "Esto es algo muy emocionante. Estoy deseando ver las finales. Ha sido tan emocionante como todo lo ocurrido hasta ahora", afirmó Trump en una breve entrevista con ESPN/ABC antes de la final.

En la competición participaron jóvenes de entre 14 y 17 años, que se enfrentaron a distintas pruebas deportivas y de resistencia. El año pasado, Trump prometió que los Juegos contarían con "los mejores atletas de secundaria", aunque el evento se ha perfilado más como una producción cuidadosamente diseñada para exhibir el patriotismo juvenil que como una competición centrada exclusivamente en la excelencia deportiva.

Los Patriot Games, que fueron retransmitidos en directo este fin de semana por ESPN y tendrán además un especial en horario estelar en ABC el 13 de agosto, representan el ejemplo más reciente de cómo la Administración Trump vincula la actividad física, la disciplina y la fortaleza con sus valores políticos dentro de las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos.

Los Juegos llegan después de un verano repleto de espectáculos organizados por Freedom 250, el grupo respaldado por Trump encargado de coordinar buena parte de los actos conmemorativos. Entre ellos figuran una velada de UFC en el jardín de la Casa Blanca, acompañada de un sobrevuelo militar, la Great American State Fair en el National Mall y el gran espectáculo de fuegos artificiales celebrado el 4 de julio en Washington.

Preguntado por los actos previstos para celebrar el 250 aniversario del país, Trump aprovechó para repasar algunas de las iniciativas que todavía prepara su Administración, entre ellas una carrera de Fórmula Indy en Washington.

La jornada terminó con las victorias de Rockwell Myers, de Utah, y Kennadi Furman, de Kansas, en la carrera de obstáculos final. Myers se impuso a un competidor de Florida, mientras que Furman superó a una participante de Míchigan.

Trump fue el encargado de entregarles personalmente los cheques y los trofeos, además de reconocer a los mejores clasificados de las categorías masculina y femenina.

Durante su intervención, el mandatario dejó a un lado por unos momentos su habitual discurso político y respondió incluso a una pregunta sobre sus favoritos para la próxima temporada de la NFL. Trump mencionó a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Giants de San Francisco y los Rams de Los Ángeles.

"Será mejor que no me meta mucho en esto. Voy a meterme en problemas si lo hago", bromeó.

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