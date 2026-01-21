Trump invita a España a formar parte de la Junta de Paz de Gaza

Los detalles Fuentes del Gobierno han señalado a laSexta que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre si van a aceptar esta invitación o no. Estados Unidos ya amenazó a Francia por rechazar unirse al foro.

Donald Trump ha invitado a España a unirse a la Junta de Paz de Gaza, pero el Gobierno aún no ha decidido si aceptará. Desde Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo y Enrique Santiago han rechazado la participación, argumentando que el foro está "fuera de control" de la ONU y busca el "saqueo" del territorio palestino con la participación de Benjamin Netanyahu. Critican que la Junta carece de "garantías de legalidad internacional" y que España no debería "blanquear esta estrategia criminal". Trump defiende la Junta, afirmando que la ONU nunca le ha ayudado a resolver guerras, y busca ampliar sus atribuciones más allá de Gaza.

Donald Trump ha invitado a España a formar parte de la Junta de Paz de Gaza. De momento, fuentes del Gobierno han señalado a laSexta que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre si aceptarán ir o no.

Desde Izquierda Unida (IU) han exigido que España no participe de ningún modo, señalando que es un foro que está "fuera de control" de la ONU, solo busca el "saqueo" del territorio palestino y cuenta, además, con el concurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Así lo han expresado el coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, mediante sendos mensajes en la red social 'X' tras la invitación de Trump de que países de la UE formen parte de dicha Junta de Paz.

El coordinador de IU ha desgranado que la Junta de Paz no cuenta con el amparo de la ONU ni con "garantías de legalidad internacional". Por tanto, ha opinado que "lejos de buscar la paz, avala el despojo y la expulsión del pueblo palestino en Gaza" y, en consecuencia, España "no debe participar ni blanquear esta estrategia criminal".

También ha criticado que EEUU habla de reconstrucción en Gaza pero cuenta para ello con Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional desde 2024 por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Trump defiende que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras

El presidente de Estados Unidos ha defendido la creación de dicha junta, un organismo destinado a poner fin a conflictos internacionales, argumentando que la ONU "nunca" le ha ayudado a resolver ninguna guerra.

"Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

A pesar de ello, Trump afirmó que quiere "dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande".

Aunque la Junta de la Paz se ideó en un principio para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump quiere ampliar sus atribuciones y competir con el Consejo de Seguridad de la ONU.

