Ahora

Iniciativa de EEUU

Trump invita a España a formar parte de la Junta de Paz de Gaza

Los detalles Fuentes del Gobierno han señalado a laSexta que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre si van a aceptar esta invitación o no. Estados Unidos ya amenazó a Francia por rechazar unirse al foro.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Donald Trump
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump ha invitado a España a formar parte de la Junta de Paz de Gaza. De momento, fuentes del Gobierno han señalado a laSexta que "todavía no se ha tomado una decisión" sobre si aceptarán ir o no.

Desde Izquierda Unida (IU) han exigido que España no participe de ningún modo, señalando que es un foro que está "fuera de control" de la ONU, solo busca el "saqueo" del territorio palestino y cuenta, además, con el concurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Así lo han expresado el coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, mediante sendos mensajes en la red social 'X' tras la invitación de Trump de que países de la UE formen parte de dicha Junta de Paz.

El coordinador de IU ha desgranado que la Junta de Paz no cuenta con el amparo de la ONU ni con "garantías de legalidad internacional". Por tanto, ha opinado que "lejos de buscar la paz, avala el despojo y la expulsión del pueblo palestino en Gaza" y, en consecuencia, España "no debe participar ni blanquear esta estrategia criminal".

También ha criticado que EEUU habla de reconstrucción en Gaza pero cuenta para ello con Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional desde 2024 por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Trump defiende que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras

El presidente de Estados Unidos ha defendido la creación de dicha junta, un organismo destinado a poner fin a conflictos internacionales, argumentando que la ONU "nunca" le ha ayudado a resolver ninguna guerra.

"Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

A pesar de ello, Trump afirmó que quiere "dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande".

Aunque la Junta de la Paz se ideó en un principio para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump quiere ampliar sus atribuciones y competir con el Consejo de Seguridad de la ONU.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Donald Trump en el Foro de Davos, en directo | Trump carga contra Europa en el Foro de Davos: “No va en la dirección correcta”
  2. Encuentran "marcas similares" en cinco vagones del Iryo y en varios trenes que circularon antes del siniestro
  3. Al menos un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves, por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  4. Lluvia, viento y nieve activan los avisos en 14 CCAA: alerta roja en Galicia por olas de hasta nueve metros
  5. La defensa de Julio Iglesias estudia acudir al Constitucional si la Fiscalía no le da acceso a las denuncias por agresión sexual interpuestas por dos extrabajadoras
  6. Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)