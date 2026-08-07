Trump insiste en que "pronto" terminará la guerra mientras Irán le pide no hacer "más teatro": "Reconoced los hechos"

Los detalles El presidente del Parlamento iraní ha afeado el "teatro" de EEUU en las negociaciones para poner fin al conflicto, asegurando que las "promesas incumplidas" y las "noticias falsas" son una "estrategia fallida".

Donald Trump ha afirmado que el fin de la guerra con Irán está cerca, una declaración que ha repetido sin resultados concretos. En cuanto al estrecho de Ormuz, Trump ha evitado confirmar un acuerdo, aunque asegura estar involucrado en las negociaciones. Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, critica el "teatro" de Trump, calificando sus tácticas como una "estrategia fallida". Trump también ha reconocido la escasez de ciertas armas, aunque defiende que EE.UU. tiene suficiente munición. El Washington Post reportó su frustración por no ser informado sobre la escasez de municiones, pero la Casa Blanca lo negó.

Donald Trump ha vuelto a decir que cree que el fin de la guerra con Irán está cerca. "Creo que va a terminar bastante pronto. No creo que puedan aguantar mucho más", ha señalado el presidente de Estados Unidos. Una afirmación que ya ha hecho en anteriores ocasiones sin que todavía se haya producido.

Preguntado por el cierre de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, Trump ha dicho que "no quiero decir que sí". "Creo que lo estamos haciendo muy bien. Yo estoy involucrado en la negociación", ha afirmado.

Por su parte, desde Irán le piden que deje de hacer teatro. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha afeado el "teatro" de la Administración Trump en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, asegurando que el acoso, las "promesas incumplidas" y las "noticias falsas" son una "estrategia fallida".

"'Se avecina un ataque a gran escala... Espera, no importa, quieren negociar'. Eso es diplomacia teatral en bucle", ha expresado en sus redes sociales, evocando las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense, quien lleva semanas amenazando y luego "cancelando" eventuales ataques contra Irán para, luego, asegurar que es Teherán quien solicita reunirse con Washington.

"Reconoced los hechos y cumplid vuestros compromisos. No necesitamos más teatro", ha espetado el principal negociador de la República Islámica, tras asegurar que "utilizar la intimidación, las promesas incumplidas y las noticias falsas como moneda de cambio es una estrategia fallida".

Trump reconoce escasez de algunas armas

El presidente de Estados Unidos ha reconocido que su país registra escasez de algunos tipos de armamento, aunque ha defendido que cuenta con suficiente munición para mantener la guerra con Irán.

"Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada", ha declarado a la prensa al ser preguntado por la solicitud de su Gobierno al Congreso de nuevos fondos para armamento.

El republicano ha asegurado que existen amplias reservas de armamento y ha señalado que los fabricantes estadounidenses están aumentando la producción de misiles de largo alcance Tomahawk y de proyectiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot.

"Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas", ha dicho Trump, quien, no obstante, ha asegurado que Estados Unidos se encuentra en una "excelente posición".

Las declaraciones de Trump se producen después de que el diario The Washington Post informara, citando a funcionarios presentes en una reunión celebrada el viernes, de que el mandatario habría expresado su frustración por no haber sido informado sobre una preocupante escasez de municiones en Oriente Medio, lo que habría provocado un desencuentro con su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El episodio fue negado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien estuvo presente en la reunión. Trump, además, escribió en su red Truth Social que Estados Unidos posee "enormes cantidades de municiones".

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