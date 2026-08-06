Trump abronca al jefe del Pentágono por la escasez de municiones que limita sus ataques a Irán

Los detalles La Casa Blanca ha negado cualquier desencuentro entre ambos. Por su parte, Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos cuenta con cantidades "ingentes" de municiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió explicaciones al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, por una supuesta escasez de munición que podría limitar las opciones militares contra Irán. Según The Washington Post, la discusión ocurrió en Camp David, donde Trump expresó su enfado, ya que creía que el problema estaba resuelto. Hegseth culpó a su adjunto, Stephen Feinberg, por no informar adecuadamente. La Casa Blanca y el Pentágono negaron el desencuentro, calificando la noticia de falsa. Trump también negó la escasez, afirmando que hay suficientes municiones y criticó a los "filtradores" de información, pidiendo penas de cárcel para ellos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido explicaciones al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, por una grave escasez de munición que amenazaría con limitar las opciones militares en la guerra contra Irán.

Según informa The Washington Post, la conversación entre ambos tuvo lugar al margen de la reunión de su gabinete en Camp David el viernes, donde Trump le expresó a Hegseth su enfado, diciéndole que creía que el tema de las municiones "ya estaba resuelto".

El medio cita a dos fuentes familiarizadas con la conversación, desvelando que una de ellas explica que la escasez, en particular de misiles guiados de largo alcance e interceptores de defensa aérea, ha sido uno de los motivos por los que el presidente de EEUU ha desistido de lanzar ataques masivos adicionales contra Irán en los últimos días.

En dicha conversación, Hegseth se defendió y culpó a su adjunto, Stephen Feinberg, por la escasez y por no asegurarse de que Trump estuviera plenamente informado del problema.

Precisamente, el jefe del Pentágono fue uno de los principales defensores de inciar acciones militares contra Irán, convenciendo al presidente estadounidense de que sería una victoria rápida y fácil.

En una audiencia en el Senado en julio, Hegseth atribuyó repetidamente cualquier escasez a la gestión militar de la administración Biden, y no a las operaciones que se han llevado a cabo bajo la supervisión de Trump.

La Casa Blanca niega un desencuentro entre Trump y Hegseth

Por su parte, la Casa Blanca ha negado un desencuentro entre el presidente de Estados Unidos y Pete Hegseth. "Estuve en Camp David con el presidente Trump y el secretario Hegseth. Esto, literalmente, nunca ocurrió, y así se lo hemos dicho al 'Washington Post' en repetidas ocasiones", ha declarado en redes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha descrito la noticia como una "historia de mierda vendida a muchos medios por alguien que, claramente, busca desacreditar al secretario" de Defensa.

Al hilo, ha aseverado antes de tachar la noticia como "falsa" que, "por desgracia para ellos, el presidente aprecia mucho al secretario y cree que está haciendo un trabajo magnífico". "Han publicado esa tontería falsa basada en fuentes anónimas", ha lamentado, describiendo la pieza como una "noticia falsa de principio a fin".

Trump niega una escasez y pide cárcel para los "filtradores"

Trump ha redoblado su postura, asegurando en su propio desmentido del artículo -que sólo aborda el contexto de escasez de armas sin mención alguna al supuesto enfrentamiento con Hegseth- que "Estados Unidos cuenta con cantidades ingentes de 'municiones', especialmente de determinados tipos".

"Además, se están fabricando grandes cantidades que se envían a Estados Unidos según sea necesario. Las empresas del sector de la defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas de la historia de nuestro país", ha incidido.

Por otro lado, ha asegurado que "los 'filtradores' de estas traidoras declaraciones están siendo perseguidos". "Se solicitarán penas de cárcel de larga duración", ha aseverado.

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