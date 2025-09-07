Trump, ¿herido en su orgullo? China muestra todo el poder de su Ejército con un armamento casi sacado de la ciencia ficción

Los detalles El presidente chino ha exhibido su potencial militar en una demostración tan solo al alcance de Estados Unidos. Entre sus armas, un misil intercontinental pensado para llevar armas nucleares

Donald Trump ha observado con atención el desfile militar de China, donde Xi Jinping ha mostrado el poderío de su ejército, que podría ser uno de los más avanzados del mundo, superando incluso a Rusia y Estados Unidos. Con 2,5 millones de soldados y tecnología de vanguardia, como misiles hipersónicos y drones submarinos, China busca tener el ejército más poderoso. Xi Jinping ha exhibido armas láser y un misil intercontinental de nueva generación, todo con una inversión menor que la de EE.UU. La brecha tecnológica que China está abriendo podría situarla por delante de EE.UU. en el futuro, preparándose para un posible conflicto marítimo y aéreo.

Donald Trump habrá prestado a buen seguro atención al desfile militar de China. Al gran momento de Xi Jinping. A la demostración de poder del que bien puede ser uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Por delante de Rusia y sí, también incluso de Estados Unidos. Porque a la cantidad de militares chinos se suma una tecnología que parece estar sacada de la ciencia ficción

Porque Xi Jinping, presidente chino, quiere tener el Ejército más poderoso del mundo. Es, exactamente, lo que ha exhibido en sus calles. Porque impresiona, y no solo por los 2,5 millones de soldados con los que cuenta sino por tener las armas más avanzadas de todo el planeta.

"El plan de defensa o plan de guerra en el que se ordena todo el Ejército chino es una estadounidense aeronaval en el Pacífico", dice Guillermo Pulido, analista militar.

Un posible conflicto para el que se preparan y por el que han desarrollado hasta ocho tipos de misiles hipersónicos, capaces de alcanzar entre cinco y seis veces la velocidad del sonido y hundir los portaviones de EEUU como si fueran papel.

Y hay más. Porque Xi ha presumido de drones submarinos o incluso de armas láser en un alarde de superioridad en el que su joya de la corona es un misil intercontinental de nueva generación pensado para llevar armas nucleares. Todo, para desgracia de Trump, invirtiendo menos que los estadounidenses.

"Hay que fijarse en la brecha tecnológica que está abriendo China. En el medio y largo plazo pueden hacer que esté por delante de EEUU", expresa Manuel Gazapo Lapayese, doctor en Relaciones Internacionales en Universae.

Es en el país en el que tienen su vista puesta. Sabe que no hay nadie más que pueda hacerle frente en una batalla que, de disputarse, sería por mar y aire.

Porque China está lista y preparada para lo que sea y para cuando sea. Así lo ha mostrado. Así se lo ha enseñado al mundo y, en especial, a Donald Trump.