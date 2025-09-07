Ahora

Xi exhibe su fuerza

Trump, ¿herido en su orgullo? China muestra todo el poder de su Ejército con un armamento casi sacado de la ciencia ficción

Los detalles El presidente chino ha exhibido su potencial militar en una demostración tan solo al alcance de Estados Unidos. Entre sus armas, un misil intercontinental pensado para llevar armas nucleares

Avión del Ejército chino que parece de ciencia ficción
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump habrá prestado a buen seguro atención al desfile militar de China. Al gran momento de Xi Jinping. A la demostración de poder del que bien puede ser uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Por delante de Rusia y sí, también incluso de Estados Unidos. Porque a la cantidad de militares chinos se suma una tecnología que parece estar sacada de la ciencia ficción

Porque Xi Jinping, presidente chino, quiere tener el Ejército más poderoso del mundo. Es, exactamente, lo que ha exhibido en sus calles. Porque impresiona, y no solo por los 2,5 millones de soldados con los que cuenta sino por tener las armas más avanzadas de todo el planeta.

"El plan de defensa o plan de guerra en el que se ordena todo el Ejército chino es una estadounidense aeronaval en el Pacífico", dice Guillermo Pulido, analista militar.

Un posible conflicto para el que se preparan y por el que han desarrollado hasta ocho tipos de misiles hipersónicos, capaces de alcanzar entre cinco y seis veces la velocidad del sonido y hundir los portaviones de EEUU como si fueran papel.

Y hay más. Porque Xi ha presumido de drones submarinos o incluso de armas láser en un alarde de superioridad en el que su joya de la corona es un misil intercontinental de nueva generación pensado para llevar armas nucleares. Todo, para desgracia de Trump, invirtiendo menos que los estadounidenses.

"Hay que fijarse en la brecha tecnológica que está abriendo China. En el medio y largo plazo pueden hacer que esté por delante de EEUU", expresa Manuel Gazapo Lapayese, doctor en Relaciones Internacionales en Universae.

Es en el país en el que tienen su vista puesta. Sabe que no hay nadie más que pueda hacerle frente en una batalla que, de disputarse, sería por mar y aire.

Porque China está lista y preparada para lo que sea y para cuando sea. Así lo ha mostrado. Así se lo ha enseñado al mundo y, en especial, a Donald Trump.

Las 6 de laSexta

  1. La crispación política cotiza al alza: el PSOE y el PP bajan al barro en un tenso arranque del curso político
  2. Investigan la muerte de una mujer en Sevilla como un posible caso de violencia machista
  3. El mayor bombardeo ruso desde que comenzó la guerra alcanza por primera vez un edificio del Gobierno ucraniano: hay cuatro muertos
  4. Un manifestante propalestino provoca la aparatosa caída de Javi Romo en La Vuelta, que se salda con 10 detenidos
  5. Barómetro laSexta | Casi un 55% de los encuestados, en contra de un posible encuentro entre Sánchez y Puigdemont
  6. Detenidos los autores del tiroteo que dejó dos muertos en Carmona : todo apunta a un ajuste de cuentas