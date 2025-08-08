Trump habría firmado una orden secreta para permitir al Pentágono usar la fuerza militar contra los cárteles de América Latina

Los detalles Según informa el diario neoyorquino, el alto mando militar de EEUU habría comenzado ya a trazar planes para llevar a cabo estas acciones, pero la Casa Blanca evalúa si podrían considerarse "asesinato" matar a civiles o a presuntos delincuentes.

Donald Trump habría firmado una orden secreta para que el Pentágono use la fuerza militar contra cárteles de narcotráfico en América Latina, según 'The New York Times'. Esta sería la medida más agresiva de su administración, considerando a estos grupos como terroristas desde enero. La orden permitiría operaciones militares directas en el extranjero, pero plantea dudas legales sobre si podría considerarse "asesinato" si las fuerzas de EEUU matan a civiles o presuntos delincuentes sin una amenaza inminente. Trump busca combatir el tráfico de fentanilo, vinculado a cárteles mexicanos y productos químicos de China. Además, EEUU ha incrementado vuelos de drones sobre México para rastrear laboratorios de fentanilo, aunque sin autorización para usar fuerza letal. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha expresado disposición para cooperar en seguridad, pero insiste en respetar la soberanía de su país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habría firmado una orden secreta para instruir al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico de América Latina, tal y como ha informado 'The New York Times' citando a fuentes familiarizadas con la decisión.

Tal y como informa el diario neoyorquino, esta sería la medida más agresiva que hasta el momento ha adoptado la administración de Donald Trump contra estas organizaciones, que desde Washington aparecen desde enero como grupos terroristas.

La orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas de EEUU lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles.

Tal y como dicen las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar de EEUU habría ya comenzado a trazar planes para llevar a cabo estas acciones.

Dudan si se consideraría "asesinato"

El asunto, eso sí, plantea serias dudas legales que la Casa Blanca estaría evaluando, al poder ser considerado como "asesinato" el que las fuerzas norteamericanas mataran a civiles o a presuntos delincuentes que no representen una amenaza inminente, especialmente si estas operaciones no están autorizadas por el Congreso.

La decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro de la lucha que Trump tiene contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que según EEUU se produce principalmente por cárteles mexicanos con productos químicos que proceden de China y que se trafica a Estados Unidos.

El Gobierno de Trump, en febrero, designó como terroristas a los seis principales cárteles mexicanos: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. También a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13). En julio pasado, agregó en la lista al Cartel de los Soles, que según Washington estaría liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que niega Caracas.

Más drones sobrevolando México

Además, la Casa Blanca ha aumentado los vuelos secretos de drones sobre México con el objetivo de rastrear laboratorios de fentanilo, continuando el programa iniciado por Joe Biden. Sin embargo, estos operativos tienen prohibido el uso de la fuerza letal, recuerda 'The New York Times'.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha mostrado su predisposición a la cooperación en materia de seguridad con EEUU, pero ha insistido en el respeto a la soberanía territorial de su país.