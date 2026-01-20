Trump publica una nueva imagen con IA para simular su conquista de Groenlandia y Canadá

Imagen generada por inteligencia artificial | Trump pone la bandera de Estados Unidos en Groenlandia

Mientras tanto... El presidente de Estados Unidos ha anunciado que abordará la crisis abierta por su pretendido control sobre Groenlandia en una reunión que mantendrá con "las distintas partes" en Davos, Suiza.

Donald Trump ha vuelto a utilizar la Inteligencia Artificial para ilustrar sus aspiraciones territoriales. En su red social Truth, ha compartido imágenes generadas por IA que simulan la anexión de Groenlandia y Canadá a Estados Unidos. Una de las fotos muestra a Trump en Groenlandia, junto a J.D. Vance y Marco Rubio, plantando una bandera estadounidense con un cartel que dice "Groenlandia, territorio de Estados Unidos" en 2026. Además, publicó un montaje de una reunión con líderes europeos, donde un mapa muestra a Canadá y Venezuela bajo la bandera de EE.UU. También compartió mensajes privados de líderes europeos, sugiriendo encuentros en Davos por Groenlandia.

Donald Trump ha vuelo a utilizar la Inteligencia Artificial para escenificar sus deseos. En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos ha tirado de IA para generar una imagen simulando su conquista de Groenlandia y Canadá.

En su red social Truth, el estadounidense ha compartido dos montajes fotográficos con los que deja claro que sigue empeñado en llegar hasta el final en su objetivo por hacerse con Groenlandia.

De esta forma, en una de las imágenes se le ve en la isla, acompañado por J.D. Vance y Marco Rubio, plantando una bandera estadounidense en un paisaje nevado junto a un cartel que reza "Groenlandia, territorio de Estados Unidos" y se menciona el año en curso, 2026.

Antes de esta, ya publicaba el montaje de una fotografía de una reunión real de agosto que mantuvo con los principales líderes europeos. En la imagen se puede ver a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; al primer ministro británico, Keir Starmer; al presidente francés, Emmanuel Macron; al canciller alemán, Friedrich Merz; a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; al presidente ucranio, Volodímir Zelenski; y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Montaje generado con IA y divulgado por Trump en el que aparece el territorio de Canadá y Venezuela cubierto con la bandera de EEUU.

En uno de los lados, ha colocado un mapa de América en el que no solo se puede ver el territorio de EEUU, incluido Alaska, cubierto por la bandera estadounidense. También están el de Canadá y el de Venezuela.

Junto a estas publicaciones, ha difundido también capturas de pantalla de supuestos mensajes privados de algunos líderes europeos, como el presidente de Francia y el secretario general de la Alianza Atlántica, con quien ha acordado reunirse con países europeos en Davos por Groenlandia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.