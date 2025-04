Trump y su estrategia económica: negociación vacía para unos, promesas sin cerrar para otros

Giorgia Meloni tiene un reto mayúsculo ante ella tras su encuentro con Donald Trump: conseguir algo concreto de un presidente conocido por sus promesas incumplidas y su estrategia de negociación basada en aranceles. Si bien sus asesores pueden asegurar avances, la última palabra siempre la tiene Trump, y esta es más predecible que nunca.

Pero la reunión de Meloni no es la primera en la que los negociadores se enfrentan a las exigencias de Trump. Uno de los ejemplos más recientes es el del ministro de Finanzas de Japón, Ryosei Akazawa, quien llegó al encuentro con Trump con una sonrisa y salió con el rostro desencajado. "He insistido en que EEUU revise sus medidas arancelarias", comentó Akazawa, aunque no hubo avances concretos.

Mientras Trump se jacta en redes sociales de los avances con Japón, la realidad es que aún no hay acuerdo cerrado.

La verdadera "victoria" de Trump, según sus propias palabras, está en el uso de los aranceles como una herramienta para negociar otros intereses. Su objetivo claro: presionar a Japón y a sus aliados para que aumenten el gasto en defensa. "Los aranceles nos dan un gran poder de negociación", señaló el presidente de EEUU, dejando claro que las negociaciones no son más que una forma de extorsión económica.

En el caso de Israel, la estrategia de Trump también queda patente. A pesar de la cercanía política, las promesas de eliminar los aranceles no fueron cumplidas. A la pregunta directa sobre si retiraría los aranceles a Israel, Trump respondió: "Quizás no... quizás no".

La tensa situación es un claro reflejo de la estrategia de Trump, que según el economista Gonzalo Bernardos, tiene como objetivo "ser cada vez más duro con China mientras va rebajando la presión sobre el resto de países del mundo". Este enfoque está afectando a los socios comerciales de EEUU, que ven en la política del presidente un riesgo para las relaciones internacionales.

Por su parte, la Unión Europea, aunque aun sin acuerdos cerrados, sigue de cerca los movimientos de Trump, consciente de que la partida aún no ha terminado. El Comisario Europeo de Comercio continúa luchando por una solución que minimice los impactos negativos de la política arancelaria de EEUU, pero la incertidumbre sigue siendo la constante.

