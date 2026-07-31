"No duermo, solo pienso en mi hija y en España": las conmovedoras historias detrás de los migrantes que han llegado a Ceuta

¿Qué está pasando? Detrás de las cerca de 60.000 personas que han cruzado a nado el mar reside la esperanza y el objetivo común de encontrar en territorio español una vida mejor, algo que en Marruecos no pueden tener.

Cerca de 60.000 migrantes han llegado a Ceuta, cada uno con una historia de búsqueda de una vida mejor. Mustafá relata cómo muchos arriesgan sus vidas en el mar, con la esperanza de encontrar trabajo en España. Abdad menciona que la policía marroquí facilitó su llegada, mientras Yamal sostiene que en Marruecos no hay oportunidades. Fué, con hijos en España, busca un futuro mejor para ellos. Rabé caminó 40 kilómetros desde Tetuán para cumplir el sueño de una vida digna en España. Karim también cruzó el mar, esperando vivir como una persona normal en un país de oportunidades.

Son cerca de 60.000 los migrantes que han llegado a Ceuta. Las personas que han llegado a Ceuta. Personas que tienen una historia tras de sí. Que han llegado a nado buscando una vida mejor. Con el objetivo de tener lo que en Marruecos no han tenido y no pueden tener. Porque en todos se siente lo mismo. Se siente esa esperanza que tienen puesta en España.

"Mucha gente murió en el mar. Diez personas, lo vi con mis ojos", dice Mustafá. Porque se juegan la vida. Porque incluso sabiendo eso se arriesgan. "Tenemos la idea de que en España hay trabajo. Queremos cambiar nuestra historia", cuenta.

Es lo que intentan. Es lo que buscan. Cambiar la historia. Cambiar su historia. Abdad, mientras, dice que la Policía de Marruecos les ayudó para llegar a Ceuta: "El camino estaba abierto".

Salen porque en Marruecos o no tienen trabajo o con él no pueden vivir. Es lo que afirma Yamal, que sigue con su neopreno de "50 euros" en la mano. Que lamenta que, a sus 23 años, no ha encontrado opción alguna en su país: "Aquí no tenemos vida. Te lo juro por mi madre. no tenemos vida".

Son historias que conmueven. "Yo tengo una hija y un hijo español. Vengo aquí para salvarles la vida. Para hacer cosas buenas", dice Fué, de 27 años, que llegó nadando.

"Vengo a España por trabajo. Tengo una hija en Barcelona. No duermo. Solo pienso en España y en mi hija", dice.

Rabé, por su parte, viene caminando desde Tetuán. Han sido 40 kilómetros. A la primera no pudo entrar a nado; a la segunda sí. "Para los jóvenes, España es un sueño y el país de la oportunidad".

Y no solo para los jóvenes. Porque Karim también ha llegado nadando, atravesando el mar "para vivir una vida de señor y de persona normal".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido