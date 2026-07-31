El silencio de Marruecos ante la mayor crisis humanitaria de la historia tras la entrada de 60.000 migrantes en Ceuta

Los detalles Medios afines al régimen ignoraron durante todo el día lo que ocurría en su propia frontera. Con absoluta tranquilidad, optaron por un perfil bajo mientras conmemoraban los 27 años en el trono del rey Mohamed VI.

Mientras 60.000 migrantes llegaban a España, Marruecos vivía un apagón informativo sobre la crisis en Ceuta, con medios afines al régimen ignorando la situación. La embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, atribuyó la llegada masiva a bandas criminales y subrayó que la crisis no es intencionada por el gobierno, abogando por una cooperación en favor de la migración regular. Mientras tanto, en Marruecos, las televisiones se centraban en la Fiesta del Trono, celebrando los 27 años de reinado de Mohamed VI, con la presencia de figuras como Gianni Infantino, en un ambiente de calma institucional.

La mayor crisis humanitaria de la historia, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta parece ser un tema secundario en Marruecos, y es que se ha producido un apagón informativo sobre este asunto en el país mientras 60.000 personas llegaban a España.

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, asegura que esta llegada de personas migrantes es cosa de bandas criminales. "Nuestros gobiernos, nuestros ministros, están continuamente en contacto para resolver esta situación", destaca.

De esta forma, señala que no ha sido algo intencionado por el Gobierno de Marruecos, que esta crisis no es voluntaria y que están a favor de trabajar "apostando por una cooperación a favor de la migración regular, ordenada y circular".

Dentro del país, sin embargo, apagón informativo. Mientras las televisiones de medio mundo recogían imágenes de caos, las televisiones marroquíes recogían la Fiesta del Trono, como si nada estuviese pasando.

Con música, todo engalanado y listo para conmemorar los 27 años en el trono del rey Mohamed VI. Hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha estado presente en este acto medido al milímetro.

Medios afines al régimen ignoraron durante todo el día lo que ocurría en su propia frontera. Con absoluta tranquilidad, han optado por un perfil bajo, rozando en el silencio institucional.

Mientras el espigón del Tarajal estaba completamente desbordado, para el marroquí de a pie, la crisis migratoria de Ceuta parece ser un evento secundario.

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