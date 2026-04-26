Trump destituye a los 24 integrantes de la Junta Nacional de Ciencias de EEUU

¿Por qué es importante? Este es uno de los principales organismos encargados de asesorar a la Administración y al Congreso en materia de política científica nacional y supervisa el presupuesto aproximado de 8.700 millones de euros de su agencia matriz, la Fundación Nacional para la Ciencia.

Donald Trump ha destituido a los 24 miembros de la Junta Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un organismo clave en asesoramiento sobre política científica. La decisión fue comunicada por correo electrónico, firmado por Mary Sprowls, asesora de Personal de la Casa Blanca, indicando que los cargos quedaban rescindidos de inmediato. La junta supervisa actividades con un presupuesto de aproximadamente 8.700 millones de euros de la Fundación Nacional para la Ciencia. La Comisión de Ciencia de la Cámara de Representantes ha sido informada y Zoe Lofgren, congresista demócrata, criticó la medida, sugiriendo que Trump busca llenar el organismo con simpatizantes del movimiento MAGA.

Donald Trumpha destituido a los 24 miembros de la Junta Nacional de Ciencias de EEUU, uno de los principales organismos encargados de asesorar a la Administración y al Congreso en materia de política científica nacional.

El despido ha sido comunicado a los integrantes de la junta en un correo electrónico recogido por el diario 'Washington Post' y la revista 'Science', y confirmado a este último medio por uno de los afectados, el físico Keivan Stassun.

En el correo, firmado por la asesora de Personal de la Casa Blanca, Mary Sprowls, los miembros de la junta son informados de que, "en nombre del presidente Donald J. Trump", su cargo queda "rescindido con efecto inmediato".

Los miembros de la junta son los encargados de supervisar las actividades y el presupuesto aproximado de 8.700 millones de euros de su agencia matriz, la Fundación Nacional para la Ciencia.

La Comisión de Ciencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también ha recibido la información de estos despidos. Y una de las principales representantes demócratas de la comisión, la congresista por California Zoe Lofgren, ha condenado en un comunicado "la última estupidez de un presidente que sigue perjudicando la ciencia y la innovación estadounidense", en referencia a Trump.

Lofgren se ha preguntado si la intención última de Trump es la de "llenar la junta con simpatizantes del movimiento MAGA", en referencia a la ideología ultranacionalista y escéptica que vertebra la Administración Trump, "mientras deja el liderazgo científico en manos de los adversarios" del país. "Una auténtica payasada", ha zanjado la congresista.

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