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¿Anticipar el peligro antes de que suceda? La tecnología española que puede reducir los accidentes laborales

¿Por qué es importante? Manu Marín, CEO y fundador de 'Halotech AI', ha desarrollado un dispositivo con sensores que puede prevenir situaciones como un golpe de calor o una intoxicación por sustancias químicas.

Imagen del dispositivo de Halotech que advierte del peligro a los trabajadores
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Advertir el peligro antes de que suceda es algo que se antoja imposible, pero un dispositivo español se ha desarrollado para alertar de un peligro inminente al trabajador que lo lleva encima, ya sea mientras trabaja en la obra, en el interior de una mina, en el campo o en la conservación del arbolado.

Es una tecnología española cuyo objetivo es salvar vidas en el trabajo desarrollada por Halotech AI. "Está midiendo en tiempo real temperatura, humedad, calidad del aire, nivel de ruido y también tiene seguridad activa de anticolisión con vehículos", explica Manu Marín, CEO y fundador de la empresa.

El aparato dispone de sensores que transmiten toda la información a una plataforma que monitoriza los posibles riesgos a los que se enfrenta el trabajador. Se puede anticipar, por ejemplo, a un golpe de calor o a una intoxicación por sustancias químicas: "A veces cuando se recoge la basura no sabes si hay algún químico y se ha detectado algún contenedor que tenía un gas o algo que podía ser nocivo para el trabajador".

Un dispositivo que podría tener mucha relevancia porque, en 2025, 735 trabajadores perdieron la vida mientras trabajaban y 620.000 sufrieron algún tipo de accidente mientras realizaban la tarea.

"En España estamos cambiando el modelo productivo y cada vez tenemos más riesgos relacionados con la tensión, psicológicos, relacionados con el cambio climático", afirma Mariano Sanz Lubeiro, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente.

Otra herramienta disponible mide incluso las ondas cerebrales con un dispositivo adosado al casco del trabajador y avisa de cualquier anomalía en los datos: "Parámetros que pueden prevenir un posible ictus, infartos de corazón, pero también parámetros de cansancio y somnolencia. Estamos convencidos de que la tecnología puede prevenir hasta un 60% de los accidentes a día de hoy".

Precisamente este martes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la reforma de la Ley de Prevención Riesgos Laborales, que data de 1995 para adaptarla a los nuevos tiempos.

"Hay que incorporar en todas las empresas que haya un responsable de seguridad y salud en el trabajo, ya sea gran empresa o pequeña empresa", advierte Mariano Sanz Lubeiro. Porque la transición digital implica nuevos riesgos, pero también nuevas soluciones.

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