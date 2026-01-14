Ahora

crece la tensión internacional

Trump desliza la posibilidad de una acción en Irán como la de Venezuela: "El objetivo es ganar"

Sí, pero... Horas más tarde, el republicano ha explicado desde el Despacho Oval que desde Teherán le han informado de que las "matanzas irán cesando".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval, este miércoles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "el objetivo final" en Irán "es ganar". "Me gusta ganar", ha dicho al ser preguntado por un periodista, que le ha inquirido cómo define eso de ganar en el país. "Bueno, sería como en Venezuela. Definámoslo como con Baghdadi, que fue aniquilado, como con Soleimani, y lo definiremos en Irán, aniquilamos su armamento nuclear", ha contestado el mandatario estadounidense.

Tras estas palabras, todo apunta a un ataque de Estados Unidos contra Irán inminente. El Pentágono ya ha presentado a Trump todos los planes de ataque. A pesar de esto, el presidente estadounidense ha dicho este miércoles que ha sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán puede haber decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes.

"Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", ha afirmado en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según ha informado EFE. Trump, que ha amenazado con responder militarmente a la respuesta del régimen iraní Ayatolá a las protestas, había indicado este martes que emprendería "una acción muy contundente" si Teherán opta por ejecutar a muchos detenidos, tal y como han denunciado diversas ONGs en un momento marcado por el apagón informativo en Irán, con el corte de internet.

El presidente estadounidense ha remarcado este miércoles que la información se la habían brindado "fuentes muy importantes" y que le queda averiguar si la información es correcta. Asimismo, ha insistido en el Despacho Oval en que "hoy iba a ser el día de las ejecuciones" y que "si se producen, todos estaremos muy molestos". Ese comentario de Trump podría hacer referencia en concreto a Erfan Soltani, un hombre detenido el 8 de enero que según la ONG Iran Human Rights estaba previsto que fuese ejecutado este miércoles.

Esta misma organización elevó este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas en el país o la depreciación del rial, la moneda nacional iraní. Las autoridades iraníes también respondieron hoy a las múltiples amenazas de Trump, con el ministro de Defensa iraní, el general Aziz Nafizardeh, quien insistió en que su país atacará bases estadounidenses en la región si Washington lanza una ofensiva contra Irán.

