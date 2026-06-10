El acuerdo de paz con Irán que nunca llega: Trump lo ha anunciado 37 veces desde el inicio de la guerra

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha señalado en reiteradas ocasiones que el acuerdo está cerca a pesar de que Irán ha dejado claro que solo cederá si el pacto incluye el fin de los ataques de Israel en Líbano.

Donald Trump ha afirmado en 37 ocasiones que un acuerdo de paz con Irán es inminente, similar a sus promesas sobre la apertura del estrecho de Ormuz, lo que parece más dirigido a los mercados que a sus votantes. Desde que mencionó por primera vez la posibilidad de paz el 23 de marzo, Irán ha negado estar cerca de un acuerdo. A pesar de las repetidas afirmaciones, para mayo muchos ya no creían en sus palabras, obligando a Trump a matizar sus declaraciones. Recientemente, ha asegurado que en dos semanas Estados Unidos declarará "victoria total" sobre Irán, aunque Irán insiste en que no cederá sin el cese de los ataques israelíes en Líbano.

Donald Trump ha prometido hasta en 37 ocasiones que el acuerdo de paz con Irán es inminente, casi las mismas que ha garantizado la apertura del estrecho de Ormuz. Un mensaje que podría ir más dirigido a los mercados que a sus votantes.

La primera vez que habló de estar cerca de alcanzar la paz fue el 23 de marzo, casi un mes después del inicio de la guerra. Desde entonces, lo ha insinuado una y otra vez. En total, 37 veces según la CNN.

Sin embargo, las semanas han ido pasando mientras Irán negaba que estuviesen cerca de un acuerdo. Los únicos avances eran los que el mandatario estadounidense quería vender, ya sea por ingenuidad o por querer manipular los mercados.

Una situación que ha hecho que para mayo ya muchos no creyesen su palabra, lo que provocó que se viese obligado a matizar su rápido desenlace. "Hemos tenido periodos en los que creíamos estar cerca de llegar a un acuerdo y no funcionó", destacó el pasado 18 de mayo.

Ahora, ha vuelto con su anuncio de que la paz está cerca. El presidente de Estados Unidos ha aseverado este lunes que "en las próximas dos semanas" Washington declarará su "victoria total" sobre Irán.

"Hemos sido un equipo muy fuerte y creo que estamos ganando esa batalla", ha defendido el magnate republicano en un mitin telefónico en apoyo al senador republicano Lindsey Graham en las elecciones primarias, en el cual ha augurado que será "en las próximas dos semanas" cuando Estados Unidos declare "la victoria total".

Durante su intervención en el mismo, el inquilino de la Casa Blanca ha remarcado que "será una victoria total" que "ocurrirá muy pronto", trayendo consigo que "los precios del petróleo se desplomarán".

Un discurso que se produce mientras Irán sigue defendiendo que no está dispuesto a ceder a menos que el acuerdo incluya el cese de los ataques israelíes en Líbano.

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