Por qué en España no se puede leer 'El diario de Ana Frank' gratis pero sí en otros países de la UE

El Tribunal de Justicia de la UE falló, este mes de julio, acerca de los derechos de autor de 'El diario de Ana Frank' en la región: efectivamente se puede leer de manera gratuita en algunos países... pero no en todos.

Annelies Marie Frank tenía 15 años cuando murió, de tifus, en el campo de concentración de Auschwitz. Cuando llegó, fue desinfectada, se le rapó la cabeza y se le tatuó un número de identificación en el brazo. Ana tenía 15 años. Fue capturada, junto al resto de su familia, después de pasar dos años y medio oculta de los nazis en la parte trasera de una casa de Ámsterdam (Países Bajos). Hubo muchas teorías en torno a quién delató a los judíos escondidos en aquella casa, pero en 2022 una investigación internacional, liderada por un exagente del FBI, llegó a la conclusión de que fue un destacado notario judío de la ciudad neerlandesa, Arnold van der Bergh, que traicionó a la familia en un trato con los nazis para salvar su vida.

Miep Gies y Bep Voskuijl, dos ciudadanas neerlandesas que formaron parte del grupo que ayudó a Ana Frank y a su familia a ocultarse, pudieron regresar a la 'achterhuis' ('casa trasera') después del arresto de los Frank y allí localizaron las anotaciones de Ana desparramadas. No fue hasta que Cruz Roja confirmó la muerte de Ana Frank, en 1945, cuando le devolvieron todas aquellas notas a Otto Frank, el padre de Ana y el único de la familia que sobrevivió al Holocausto. De allí nació 'El diario de Ana Frank', declarado Patrimonio de la Humanidad e incluido en el registro de Memoria del Mundo de la UNESCO hace más de 15 años.

Los manuscritos originales de Ana Frank están férreamente protegidos, por su enorme valor para la historia y los derechos humanos. Con el tiempo se fueron revelando informaciones nuevas contenidas en aquellas páginas, como las cartas que Ana, aún con 13 años, escribió a su abuela desde el interior de aquel escondite. Y en 2019, se publicó por primera vez una versión íntegra de aquel diario, con detalles íntimos y sin correcciones adicionales. Desde la muerte de Otto Frank, los derechos de autor de las obras de Ana Frank pertenecen al Fondo Ana Frank, aunque su protección depende del país.

En Países Bajos, algunas partes de los diarios de Ana Frank están protegidos hasta 2037, pero en muchos otros "los derechos de autor ya han expirado y estas obras son de dominio público". Y ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tenido que meterse en esta cuestión para decidir quién puede y quién no puede leer las obras de Ana Frank de manera gratuita. Para entender esto hay que remontarse a 2021, cuando la Fundación Ana Frank (que no el Fondo) publicó online una edición académica de los manuscritos de Ana Frank, disponible de manera gratuita.

El acceso a la página web que contiene este manuscrito está geobloqueado, impidiendo el acceso desde aquellos países en los que aún existen derechos protegidos. Fue entonces cuando el Fondo Ana Frank, a quien pertenecen los derechos de las obras, inició acciones legales para detener la difusión de estas obras. El Tribunal Supremo de Países Bajos, tribunal de última instancia en este caso, remitió varias cuestiones al TJUE, especialmente para saber si, según el Derecho internacional de la UE, esta publicación constituye una comunicación pública al poder acceder los usuarios neerlandeses a esta web, eludiendo el geobloqueo mediante servicios como VPN.

La decisión de la Justicia europea sobre 'El diario de Ana Frank'

En su sentencia publicada a principios de julio de 2026, el TJUE considera que una obra de dominio público en algunos países sí puede publicarse gratuitamente en una página web aunque en otros esté protegida por derechos de autor. No obstante, "está sujeto a la obligación de la página web de incorporar medidas de bloqueo geográfico que impida el acceso a dicho sitio web a los usuarios que lo visiten desde los países donde sí esté protegido", señala el tribunal. Y "siempre que esta medida sea de vanguardia se considerará eficaz", aunque existan posibilidades de 'saltarse' el bloqueo mediante VPN o servicios similares.

El tribunal considera que el geobloqueo de última generación sí es una medida tecnológica eficaz, dado que aunque se pueda eludir no menoscaba el libre acceso a la obra en los países donde es de dominio público pero a la vez protege los intereses de los derechos de autor en los países donde está protegida la obra. Sólo en caso de que se recurra a una medida tecnológica ineficaz, la responsabilidad recae en quien publica la obra y no en el proveedor de la VPN.

Dominio público vs. versiones protegidas

La versión gratuita de los manuscritos de Ana Frank es accesible desde una web específica habilitada para ello, pero si lo intentas verás el siguiente mensaje: "Lamentablemente, este sitio web no está disponible en tu país. La edición académica de los manuscritos de Ana Frank no puede estar disponible en todos los países debido a cuestiones de derechos de autor". Y, efectivamente, España no es uno de ellos.

El manuscrito de Ana Frank se puede leer de manera gratuita en países como Argentina, Bélgica, Finlandia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal o Suiza, pero no en España. "Dado que la legislación sobre derechos de autor se rige a nivel nacional, cada país tiene sus propias normas en cuanto al plazo de protección", explican desde el Fondo. En España, los derechos de autor se mantienen hasta 70 años después de la muerte del autor, 80 si la muerte ocurrió antes de 1987, cuando pasan a dominio público. Teniendo en cuenta que Ana Frank murió en 1945, sus obras deberían haber pasado a dominio público en 2025.

Sin embargo, en España se aplica un "plazo de protección más largo que el prescrito" por la directiva europea, por lo que en España sigue sin estar el contenido del manuscrito original de Ana Frank en dominio público.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido