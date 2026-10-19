Trump asegura que sería "interesante" ver unas elecciones en Venezuela entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado

Imagen que muestra a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado

Los detalles La Administración de Trump impulsa un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera sobre diversos asuntos, entre ellos una reforma de la comisión electoral, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones.

Donald Trump ha expresado que sería "interesante" ver a Delcy Rodríguez y María Corina Machado competir en unas posibles elecciones en Venezuela. Estas declaraciones surgen tras la afirmación de Machado de haber sido excluida de las negociaciones para la transición democrática en Venezuela. Trump está promoviendo un diálogo entre el chavismo y sectores de la oposición liderados por Dinorah Figuera. Recientemente, su gobierno levantó sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, Estados Unidos y Venezuela han restablecido relaciones diplomáticas y acordado un pacto petrolero. Machado, premio Nobel de la Paz 2025, sigue en el extranjero denunciando obstáculos para su regreso.

Donald Trump ha afirmado que sería "interesante" que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la líder opositora María Corina Machado compitieran en unas eventuales elecciones. "Bueno, eso sería interesante", ha señalado a la prensa en la Casa Blanca este lunes al ser preguntado sobre si le gustaría ver a ambas políticas enfrentarse en las urnas.

Sus declaraciones se producen después de que Machado dijera la semana pasada que Estados Unidos la ha excluido de las negociaciones para la transición democrática en Venezuela, según recogió una entrevista de ella con el diario 'The New York Times'. La Administración de Trump impulsa un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición encabezado por Dinorah Figuera sobre diversos asuntos, entre ellos una reforma de la comisión electoral, aunque por el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones.

La semana pasada, el Gobierno de Trump levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano de Delcy Rodríguez e interlocutor del chavismo en ese diálogo. Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría a Washington acceso a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano. Mientras tanto, Machado, premio Nobel de la Paz 2025, permanece en el extranjero, desde donde ha denunciado que las autoridades chavistas obstaculizan su regreso a Venezuela.

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