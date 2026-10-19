Día Mundial contra el Cáncer de Mama: la detección precoz hace que el 88% de las mujeres diagnosticadas sobrevivan

Los detalles El cáncer de mama es el segundo con mayor incidencia en España. Se estima que durante 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos y que más de 516.000 mujeres convivirán con un diagnóstico de esta enfermedad.

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el tumor más frecuente en mujeres en España, con una de cada ocho afectadas a lo largo de su vida. La detección precoz ha permitido que casi el 88% de las diagnosticadas sobrevivan. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha lanzado la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', destacando la importancia de que las mujeres sean cuidadas, escuchadas e informadas. La AECC reclama una atención integral que aborde también el impacto emocional y social de la enfermedad. Se prevé que en 2026 se diagnostiquen 38.318 nuevos casos.

Este 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En España es el tumor más frecuente en mujeres. De hecho, se estima que una de cada ocho lo padecerán a lo largo de su vida. Por eso hay que destacar los programas de detección precoz ya que, gracias a ellos, casi el 88% de las mujeres diagnosticadas sobreviven.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha presentado su campaña 'Nos lo tomamos a pecho', con la que las mujeres con cáncer de mama reclaman ser cuidadas, escuchadas e informadas para participar en todo el proceso de la enfermedad. Con motivo de la celebración este 19 de octubre del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la AECC ha asegurado que sentirse cuidada más allá del tratamiento, poder comprender lo que ocurre y participar en las decisiones sobre la propia enfermedad con información clara y rigurosa son algunas de las necesidades que las mujeres con cáncer de mama consideran prioritarias y que centran la campaña.

Por ello, la asociación reclama una atención más humana e integral que responda no solo a la enfermedad, sino también al impacto emocional, familiar, social y laboral que acompaña a un diagnóstico de cáncer de mama.

El cáncer de mama es el segundo con mayor incidencia en España. Se estima que durante 2026 se diagnosticarán 38.318 nuevos casos y que más de 516.000 mujeres convivirán con un diagnóstico de esta enfermedad. Aunque la supervivencia neta a cinco años alcanza el 87,8% gracias a los avances en investigación, prevención y diagnóstico precoz, todavía existen importantes necesidades de acompañamiento y apoyo que forman parte de la realidad cotidiana de muchas pacientes.

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