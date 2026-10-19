Una pareja tomando una copa mientras París arde o una 'runner' entre barricadas: la vida sigue en Francia en mitad de los disturbios

Los detalles En Lyon, las protestas no consiguieron empañar la felicidad de unos recién casados. De hecho, pareja y manifestantes acabaron, incluso, celebrando juntos un día tan especial.

En Francia, las manifestaciones han generado un escenario complejo donde las protestas legítimas se ven empañadas por disturbios y situaciones insólitas. En París, dos personas disfrutaban de una copa en una terraza mientras una hoguera ardía detrás de ellas, ajenos al caos. En otra escena, una corredora esquivaba bicicletas en llamas y barricadas. En Lyon, una boda se convirtió en una celebración conjunta con manifestantes. A pesar de la violencia, la vida continúa para muchos franceses y turistas, quienes se ven atrapados en medio de los disturbios, como se evidencia en imágenes de turistas navegando por el Sena entre humo y sirenas.

En Francia hay manifestaciones legítimas, hay disturbios que lo están emborronando todo y hay también imágenes insólitas. Entre ellas las de dos parisinos, ajenos a los que les rodea, tomándose una copa en una terraza mientras una hoguera arde en plena calle justo detrás. Pero ellos, charlan como si nada.

También ha llamado la atención las imágenes de una corredora abriéndose paso entre bicicletas ardiendo, personas encapuchadas y barricadas.

En Lyon, las protestas no consiguieron empañar la felicidad de unos recién casados. De hecho, pareja y manifestantes acabaron, incluso, celebrando juntos un día tan especial.

Porque a pesar de la oleada de violencia que se ha desatado en el país, la vida sigue para muchos franceses. También para los turistas que se han visto literalmente en medio de los disturbios. Ese es el caso de dos mujeres grabadas cargando con las maletas mientras se lanzaban gases lacrimógeno.

Entre fuego, humo y sirenas se ha visto a otro grupo de turistas hacer el tour, no tan idílico, en barco por el río Sena. Son imágenes insólitas, como la de un tren turístico tomado por los manifestantes circulando a gran velocidad.

Estos días en Francia los protestantes han revivido a Michael Jackson, se han enfundado los trajes de Superman o Capitán América y, disfrazados hasta de unicornio, han sacado valor para enfrentarse a la Policía.

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