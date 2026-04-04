Una misión a vida o muerte: así es el operativo a contrarreloj para rescatar al piloto del caza de EEUU derribado por Irán

El contexto A pesar de que Trump ha afirmado que ha acabado con las defensas de Teherán, los iraníes han derribado dos aviones norteamericanos en las últimas horas. Ahora, un país y otro buscan al piloto desaparecido para rescatarlo... o matarlo.

Estados Unidos está en una carrera contrarreloj para rescatar al piloto de un caza derribado por Irán, mientras las fuerzas iraníes también intentan localizarlo. Aunque uno de los pilotos ya fue rescatado, el otro permanece en territorio enemigo. La misión de rescate es crítica y requiere la intervención de helicópteros de una unidad de élite de la Fuerza Aérea estadounidense, que deben operar con cobertura aérea para evitar ser derribados. Aviones de guerra electrónica y cisternas apoyan la operación, recordando tácticas ya utilizadas en conflictos como la guerra de Vietnam. Donald Trump asegura que el incidente no afectará las negociaciones con Irán.

Estados Unidos sigue buscando al piloto desaparecido. Al piloto del caza derribado en pleno vuelo por Irán. Porque la carrera está en marcha. Porque mientras unos buscan rescatarle los otros quieren acabar con él. Todo, después de una jornada en la que ha quedado claro que a pesar de las palabras de Donald Trump las defensas de Teherán siguen activas.

Porque han sido dos los aviones que han derribado. Porque a pesar de que uno de los pilotos ya ha sido rescatado el otro sigue en territorio hostil. Con los iraníes tratando de localizarle mientras Estados Unidos quiere sacarle de allí.

El operativo de rescate está en marcha. En una misión a vida o muerte para sacar de territorio enemigo a un soldado caído. "Tenemos que estar preparados para actuar en cualquier momento", dice un piloto de la unidad de élite de la Fuerza Aérea de EEUU.

El trabajo es a contrarreloj. Han de llegar hasta él antes de que lo hagan los iraníes. Para ello, una vez lo hayan localizado, entran en acción los helicópteros de una unidad de élite y de rescate que tiene uno de los entrenamientos más duros de todo el Ejército norteamericano.

Están equipados con radares y con una sonda para repostar. Pueden, además, aterrizar a cualquier hora del día pero el enemigo podría acabar fácilmente con ellos."Si van en solitario son objetivos fáciles de atacar y de derribar. Tiene que haber aviones de combate que hagan de cobertura", explica Guillermo Pulido, analista militar.

Mientras, aviones de guerra electrónica y cisternas sobrevuelan la zona listos para intervenir y para traer al piloto derribado a casa. Se arriesgan a que, en caso de caer, tienen pocas opciones de volver a casa.

Son operaciones que ya han aplicado y que han perfeccionado antes, en conflictos como la guerra de Vietnam. Ahora, otra vez, una nueva operación de rescate en uno de los momentos más tensos para Donald Trump.

Para un presidente de EEUU que ha asegurado que el incidente no afectará a esas negociaciones que mantienen con el país persa.

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