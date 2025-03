Trump asegura que Zelenski quiere retirarse del acuerdo de tierras raras y amenaza: "Tendrá graves problemas"

Donald Trump vuelve a no le ha gustado que al presidente de Ucrania no le guste un acuerdo que somete a su país pero que beneficia a Estados Unidos. Para sorpresa de nadie, por otra parte, pero para más presión sobre Volodímir Zelenski, que ha vuelto a recibir una de las -ya comunes- reprimendas del presidente republicano. Trump ha amenazado a su homólogo ucraniano con "serios problemas" tras considerar que está "intentando" retirarse del acuerdo sobre tierras raras que Washington y Kyiv están negociando, recogen las agencias informativas.

"Creo que Zelenski, por cierto, está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras y si lo hace, tendrá problemas, gravísimos", subrayó a la prensa este domingo, cuando viajaba de regreso a Washington en el Air Force One y tras pasar como acostumbra, el fin de semana en su casa en Mar-a-Lago, Florida. Trump ha reaccionado así después de que Zelenski dijera que la nueva propuesta había cambiado radicalmente con respecto al acuerdo inicial de las tierras raras, negociación que ambos países retomaron tras la ruptura provocada por la bronca pública en la Casa Blanca. "Hicimos un acuerdo sobre tierras raras y ahora dice: 'Quiero renegociarlo'. Quiere ser miembro de la OTAN. Pues bien, nunca iba a serlo. Lo entiende, así que ahora busca renegociar el acuerdo", añadió Trump.

El presidente de Ucrania expresó el pasado viernes que no quiere aceptar que la ayuda anterior de Estados Unidos no sea una deuda, y cree que incluso las nuevas condiciones planteadas por Trump podrían entrar en conflicto con su constitución, según dijo en una entrevista: "Nosotros no reconoceremos la ayuda pasada como deuda", aseguró, tras explicar que el acuerdo minero recibido era "radicalmente diferente" y que en él "habían resurgido algunas cláusulas que ambas partes ya habían rechazado".

También critica a Putin

Estas nuevas declaraciones de Trump tienen lugar, paradójicamente, horas después de que avisara de que estaba "muy enfadado" y "muy cabreado" con el presidente ruso, Vladimir Putin, ante las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania, por lo que ha amenazado con imponer sanciones adicionales al petróleo ruso del 25% al ​​50% si acaba decidiendo que Moscú es el único culpable de la parálisis de las conversaciones.

Trump declaró a NBC News que estaba muy enfadado después de que Putin criticara la semana pasada la credibilidad del liderazgo de Zelenski y de su propuesta de Gobierno interino sin Zelenski, según informó la cadena de televisión. Posteriormente, Trump reiteró a la prensa su decepción con Putin, pero añadió: "Creo que estamos avanzando, paso a paso".