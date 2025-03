Trump, "muy enfadado" con Putin, amenaza con más aranceles al petróleo ruso si no facilita un acuerdo de paz en Ucrania

Donald Trump ha mostrado su descontento con Vladímir Putin y ha amenazado con imponer aranceles al petróleo ruso si Rusia es responsable de que no se alcance la paz en Ucrania. En una entrevista con 'NBC News', Trump advirtió que si se compra petróleo de Rusia, no se podrá hacer negocios en Estados Unidos, imponiendo un arancel del 25% al 50% sobre el petróleo. A pesar de su enfado, Trump afirmó tener una buena relación con Putin y planean hablar la próxima semana. En la misma entrevista, Trump amenazó a Irán con bombardeos y más aranceles si no firma un acuerdo para no desarrollar armas nucleares.