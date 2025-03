El enésimo intento de Putin de librarse de Zelenski: un gobierno temporal sin él para negociar la paz en Ucrania

Un gobierno temporal sin Volodímir Zelenski, auspiciado por la ONU y Estados Unidos, para celebrar elecciones en Ucrania y, entonces sí, negociar la paz. Es la propuesta que lanza ahora Vladímir Putin, en el que supone el enésimo intento del presidente ruso por librarse de su homólogo ucraniano.

En declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS, Putin ha defendido que hay precedentes de introducir una gobernanza externa para allanar el camino hacia un acuerdo de paz, citando los casos de Timor Oriental, Nueva Guinea y la antigua Yugoslavia. "Técnicamente, es posible discutir la posibilidad de introducir una gobernanza interina en Ucrania bajo los auspicios de la ONU y con Estados Unidos, con países europeos, naturalmente, con nuestros aliados y amigos", ha sugerido.

El fin, según el mandatario ruso, sería celebrar "elecciones democráticas" en el país vecino, cuya invasión ordenó hace ya más de tres años, que traigan "un gobierno competente en el que la gente confíe". "Y luego negociar con él un tratado de paz y firmar documentos legítimos que serían reconocidos mundialmente y serían fiables y estables", ha remachado.

Por el momento, la respuesta de la Casa Blanca ha sido que la gobernanza de Ucrania la determinan la Constitución ucraniana y los propios ucranianos, según ha manifestado un portavoz del Consejo de Seguridad, citado por Reuters, al ser preguntado por la propuesta de Putin.

Esa sugerencia, que el presidente ruso dejó caer durante una visita a Múrmansk, llega en plenas conversaciones bilaterales con Estados Unidos, tanto por parte de Moscú como de Kyiv. Su propuesta tampoco llega por sorpresa, pues Putin viene negando la legitimidad de Zelenski desde hace tiempo. El mandatario ucraniano lleva en el poder desde 2019 y, aunque su mandato tendría que haber terminado en 2024, Ucrania, que sigue bajo la ley marcial desde la invasión rusa, no ha vuelto a celebrar elecciones.

Ese discurso de cuestionar la legitimidad del presidente del país invadido lo ha coreado el propio Donald Trump, que abrazaba así la propaganda rusa: el presidente estadounidense criticó el mes pasado que Ucrania no haya celebrado elecciones presidenciales desde antes de la guerra y sostuvo que el apoyo a Zelenski se había desplomado hasta el 4%, un dato que no cuadra con las cifras que maneja el Kyiv International Institute of Sociology, cuyo más reciente informe sitúa la confianza en Zelenski en el 69%.

Por esas mismas fechas, el propio presidente ucraniano abrió la puerta a renunciar al cargo si eso implicaba la paz y la entrada en la OTAN. "No tengo ninguna intención de aferrarme al poder durante décadas", dijo entonces: "Estoy dispuesto a dimitir si ello significa la paz en Ucrania, y también podría canjear mi cargo por la entrada en la OTAN", afirmó.