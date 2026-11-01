Marine Le Pen condena el ataque a un policía que acabó envuelto en llamas durante las protestas en Francia: "Las imágenes son insoportables"

¿Qué ha pasado? La ultraderechista ha reclamado que los responsables sean "encontrados y condenados con la mayor severidad". Además, ha trasladado su apoyo a los efectivos que han participado en el dispositivo de seguridad durante las movilizaciones.

Marine Le Pen, líder ultraderechista francesa, ha condenado un ataque en París donde un agente de las fuerzas de seguridad resultó envuelto en llamas tras ser alcanzado por un cóctel molotov. Le Pen exigió que los responsables sean localizados y castigados severamente, y expresó su apoyo a las fuerzas de seguridad. El incidente ocurrió al final de una manifestación contra el encarecimiento del coste de la vida. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó el suceso como "tentativa de asesinato", mientras que la Fiscalía de París ha abierto una investigación. Las protestas, en su mayoría pacíficas, reunieron a 320.000 personas y resultaron en cientos de detenciones.

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen ha condenado el ataque contra un agente de las fuerzas de seguridad que acabó envuelto en llamas tras recibir el impacto de un artefacto incendiario durante los disturbios registrados este sábado en París. "Las imágenes de un policía en llamas después de haber sido blanco de lanzamientos de artefactos incendiarios son insoportables", ha escrito en su cuenta de X.

En su mensaje, Le Pen ha reclamado que los responsables sean localizados y castigados. "Los autores de este ataque deben ser encontrados y condenados con la mayor severidad", ha señalado. Además, ha trasladado su apoyo a los efectivos que han participado en el dispositivo de seguridad durante las movilizaciones.

"Esta noche pensamos en todas las fuerzas de seguridad y de rescate que serán movilizadas hasta altas horas de la madrugada para proteger a nuestros compatriotas frente a las hordas de la extrema izquierda", ha añadido la dirigente francesa.

El ataque se produjo al término de una manifestación en París, cuando un cóctel molotov alcanzó a un miembro de la Gendarmería móvil y provocó que su equipamiento de protección comenzara a arder. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, calificó lo ocurrido de "tentativa de asesinato" y aseguró que el agente sufrió heridas leves y pudo continuar en servicio.

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por tentativa de homicidio contra varias personas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. El incidente se enmarca en una nueva jornada de movilizaciones en Francia, el tercer sábado consecutivo, contra el encarecimiento del coste de la vida, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos.

Aunque la mayoría de las manifestaciones transcurrieron de forma pacífica, los enfrentamientos entre algunos grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad dejaron escenas de tensión en distintos puntos del país. Según las autoridades, unas 320.000 personas participaron en las protestas y se practicaron cientos de detenciones.

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