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Toni Pericás, piloto, explica el accidente de Florida: "Estos aviones tienen un perfil muy crítico"

Este domingo, nueve personas murieron tras estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida.

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Este domingo, nueve personas murieron tras estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida. La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17;50 GMT) en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven tras despegar en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin (Texas), con dirección al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

El piloto Toni Pericás explica que, presumiblemente, al atravesar una tormenta, se formó una capa de hielo en el fuselaje, dando pie a que se desestabilizase la aeronave y acabase cayendo al vacío.

"Esa formación de hielo es muy agresiva, los pilotos entrenamos ese procedimiento porque requiere severidad y prestar mucha atención", detalla.

Además, explica que "hay fotogramas que muestran que el empenaje horizontal, con el que manejan el morro del avión, no estaba", por lo cual era incontrolable.

"Este avión en particular tiene un perfil muy crítico. Permite subir y bajar muy rápido, pero en ciertas condiciones, esa superficie tan radical no ha favorecido el manejo", concluye Toni Pericás.

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