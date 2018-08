La coreografía viral de Theresa May: se suma al baile de unos niños sudafricanos en su visita a Ciudad del Cabo

La primera ministra británica, Theresa May ha visitado un colegio de Ciudad del Cabo, en el que los alumnos la han recibido con una coreografía a cuyo ritmo no ha podido resistirse. Así es, la reservada ministra de Reino Unido ha bailado y reído con estos niños sudafricanos, mostrando su carácter más distendido.

El vídeo en el que May aparece bailando con los alumnos de este colegio, se ha convertido en todo un fenómeno viral. Y no es para menos, el carácter sobrio y reservado de May pocas veces nos ha dejado verla dejándose llevar como lo ha hecho en Ciudad del Cabo.

La ministra está de visita en Sudafrica para apoyar la reforma de la propiedad de la tierra, siempre que sea "legal" y "transparente", solo unos días después del malestar generado por el presidente de EEUU, Donald Trump, con sus comentarios críticos al respecto.

"El Reino Unido apoya desde ya hace tiempo la reforma de tierras. Una reforma de tierras que sea legal, que sea transparente y que sea generada mediante un proceso democrático", ha señalado May desde Ciudad del Cabo, su primera parada en la gira africana que la mandataria realizará esta semana.

A principios de mes, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, anunció que impulsará un cambio en la Constitución para hacerla "más explícita" sobre la posibilidad de expropiar tierras sin compensación con el fin de lograr un sistema de propiedad más equitativo.