El terrible dolor de madres gazatíes al descubrir que sus hijos son víctimas de los mortíferos ataques israelíes

Los detalles El horror continúa en Gaza. La imagen de esta jornada es la de mujeres abriendo las mortajas y buscando a sus hijos con la linterna del móvil.

Noha, madre y trabajadora en un hospital de Ciudad de Gaza, enfrentó el horror de descubrir a su hijo entre las víctimas de un ataque israelí en el campamento de Al Shati. Este devastador evento es parte de una serie de bombardeos que han azotado la ciudad, pese a las órdenes de evacuación lanzadas por el Ejército. Esperanza Santos, de Médicos Sin Fronteras, denuncia que los ataques no se limitan a las zonas evacuadas. Las imágenes muestran el caos y el dolor de madres buscando a sus hijos entre los escombros. A pesar del genocidio, el amor maternal se erige como símbolo de resistencia palestina.

No hay palabras para describir el dolor de una madre, como el de Noha, quien trabaja en el hospital de Ciudad de Gaza y, mientras lo hacía, ha descubierto que su hijo llegaba en una camilla, víctima de los ataques israelíes. Él es uno de lo niños asesinados en el ataque mortífero de esta noche al campamento de Al Shati, en la zona costera de Ciudad de Gaza.

Esta mañana, el Ejército ha vuelto a ordenar la evacuación de la ciudad con panfletos lanzados desde el aire, y momentos después, se ha desatado el infierno prometido por Netanyahu. En este sentido, Esperanza Santos, coordinadora de Médicos Sin Fronteras, denuncia que "los ataques no ocurren solo en las zonas bajo orden de evacuación, sino que también en el resto de la ciudad de Gaza, donde todavía viven cientos de miles de personas".

En el vídeo principal que acompaña a la noticia, las estremecedoras imágenes del caos mientras los bombardeos no cesan, ataques como el dirigido a una torre residencial donde viven familias, doctores y miembros de la ONU.

Otra imagen que conmueve es la de madres abriendo mortajas y buscando a sus hijos con la linterna del móvil, o en las que se las ve corriendo sin miedo hacia la oscuridad para recuperar a sus hijos. También están las que, tras los ataques a los niños, siempre sujetan sus manos.

Israel ya ha asesinado a 9.000 madres y 20.000 niños, y, aún así, en el mayor horror que puedan imaginar, la caricia y el amor de una madre es el mayor símbolo de resistencia palestina en medio del genocidio.