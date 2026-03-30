Teherán vive la guerra a oscuras: apagón en la capital y el norte de Irán tras bombardeos a varias plantas energéticas

Las consecuenciasLa Media Luna Roja denuncia que los niños están siendo las grandes víctimas de este conflicto y los supervivientes de los bombardeos lamentan que todo "se ha convertido en ruinas". "Nos hemos convertido en Gaza".

Hace 30 días que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra en Oriente Medio, con Teherán como uno de los principales objetivos. La capital iraní y el norte del país viven casi en total oscuridad debido a los bombardeos que han dañado instalaciones energéticas, según el Ministerio de Energía iraní. Esta ofensiva, liderada por Netanyahu y Trump, se encuentra en una fase denominada 'El Golpe Final', destinada a "aniquilar" a Irán. Los ataques han reducido a escombros muchas viviendas, dejando a los habitantes en la desesperación y comparando su situación con la de Gaza. La Media Luna Roja alerta sobre el impacto devastador en los niños, quienes han perdido todo en este conflicto.

Se cumplen 30 días desde que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra en Oriente Medio. Un mes desde que las primeras bombas cayeran sobre el corazón de Irán en Teherán. Este lunes, ese corazón vive sin luz.

Es una realidad y una consecuencia de la guerra: la oscuridad casi total que inunda gran parte de Teherán y del norte del país. Según el Ministerio de Energía iraní, los apagones se han producido por los daños causados a varias instalaciones energéticas. Habrían sido alcanzadas por los bombardeos de Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Recordemos que están en una nueva fase de la guerra y que la han bautizado como 'El Golpe Final' para "aniquilar" a Irán.

En las últimas horas, por mucho que busquen una luz encendida en Teherán, no la van a encontrar. Porque desde la pasada noche, los habitantes de la capital iraní y del norte del país han tenido que seguir con sus vidas bajo una guerra y prácticamente a oscuras.

Los cortes de energía se producen después de que varias instalaciones estratégicas fueran alcanzadas. Se consideran puntos estratégicos y objetivos clave en esta guerra que ya se extiende por Oriente Medio y en la zona del golfo Pérsico.

"Se han producido en varias ocasiones, son muy peligrosos y constituyen una prueba más de que el régimen sionista y Estados Unidos no se rigen por ninguna línea o frontera", ha denunciado el ministro de Exteriores iraní, Esmail Baghaei.

Los ataques que han iluminado el cielo de Teherán han reducido a escombros varios edificios

Porque, los ataques que han iluminado el cielo de Teherán han reducido a escombros varios edificios, convirtiendo las viviendas en recuerdos, los pocos que los supervivientes han conseguido salvar antes de tener que abandonar sus hogares ante los misiles y drones. "Los escombros son de la casa de mi hermano. Treinta años de duro trabajo de mi hermano y ahora está así. Durante treinta años, trabajó para recoger estas cosas", lamenta una de las víctimas de las bombas que ha conseguido sobrevivir.

Pese a ello, reina la desesperación y la falta de un futuro claro. "¿Ahora en qué se ha convertido? Se ha convertido en ruinas. Nos hemos convertido en Gaza", lamenta.

Y es que, la Media Luna Roj denuncia que los niños están siendo las grandes víctimas de este conflicto. Muchos lo han perdido todo. Aunque a veces hay suerte y los equipos de rescate consiguen recuperar un pequeño detalle entre los escombros.

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