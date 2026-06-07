Taiwán recibe de China dos pandas rojos en peligro de extinción en el primer intercambio de animales en más de una década

¿Por qué es importante? Ambos países mantienen una más que tensa relación y no existe comunicación alguna oficial entre sus gobiernos. Estos mamíferos son endémicos del gigante asiático, de Nepal, de Laos y de Myanmar.

Taiwán ha recibido una pareja de pandas rojos, un macho y una hembra de tres años, provenientes de China, marcando el primer intercambio de animales entre ambos países en más de una década, a pesar de las tensiones políticas. Los pandas, en peligro de extinción, están en el zoológico de Taipéi, donde pasarán un mes en cuarentena antes de ser presentados al público. El macho ha mostrado curiosidad y apetito, mientras que la hembra es más cautelosa. En reciprocidad, Taiwán enviará gibones de manos blancas a Shanghái. Aunque no hay contacto oficial entre gobiernos, los intercambios municipales continúan.

Taiwán ya tiene sus pandas rojos. Ya tiene a su pareja, un macho de tres años y una hembra de tres, que han llegado de China. Que han supuesto y suponen el primer intercambio de animales en más de una década entre dos países en los que la tensión es parte del día a día.

Pero eso no ha evitado que los animales, en peligro de extinción, estén ya en su nuevo hogar en el zoológico de Taipéi. Allí permanecerán en cuarentena durante un mes antes de que se les presente al público.

Todavía no tienen nombre, pero ya van sacando cada uno de los dos su personalidad en el tiempo que llevan en Taipéi. Mientras el macho no tuvo reparos en explorar de inmediato su nuevo hogar y a comer, ella prefirió la cautela y observar.

La última vez que Taipéi recibió pandas rojos de un zoológico chino fue en 2014, cuando desde Fujian se trasladaron varios ejemplares.

Estos animales son endémicos de China, al igual que de Nepal, Laos y Myanmar, entre otros lugares.

Por este envío, Taipéi va a llevar gibones de manos blancas a Shanghái como parte del intercambio, ha informado el 'Taipéi Times'.

A pesar de que las tensiones entre China y Taiwán son elevadas y no hay contacto oficial alguno entre gobiernos, los intercambios a nivel municipal sí han continuado.

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