Dos muertos y más de 22.000 contagiados por un brote de 'diarrea explosiva' en Estados Unidos

¿Qué ha pasado? Sus síntomas pueden ser especialmente duros: una diarrea intensa y debilitante que puede prolongarse durante semanas, fuertes calambres abdominales y náuseas.

Estados Unidos enfrenta un grave brote de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por un parásito presente en alimentos contaminados, como lechugas, que ha afectado a más de 22.000 personas y causado dos muertes. Los síntomas son severos, incluyendo malestar estomacal y fuertes calambres. La magnitud del brote ha sorprendido a las autoridades de seguridad alimentaria, con Susan Mayne destacando su tamaño inusitado. Además, este brote coincide con críticas sobre la capacidad del país para manejar emergencias de salud pública tras recortes en los CDC durante el mandato de Trump. También investigan un brote de salmonela que afecta a 27 estados.

Estados Unidos se enfrenta a un importante brote de 'diarrea explosiva', de ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por un parásito que habría llegado a los consumidores a través de alimentos contaminados, entre ellos lechugas.

La enfermedad deja ya más de 22.000 personas contagiadas y dos fallecidos. Sus síntomas pueden ser especialmente duros: "Tenía un diagnóstico violento, malestar estomacal, fuertes calambres abdominales, náuseas y no podía retener ningún alimento sólido", dice una de las personas afectadas.

La magnitud del brote ha sorprendido incluso a los responsables de seguridad alimentaria de Estados Unidos. Susan Mayne, directora del Centro de Seguridad Alimentaria de EEUU, reconoce: "Nunca hemos visto algo como esto. Se trata simplemente de un brote sorprendentemente grande".

El brote llega además en un momento delicado para la salud pública estadounidense. Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han sufrido una reducción de presupuesto y personal que ha generado críticas sobre la capacidad del país para detectar y controlar nuevos brotes.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., niega, sin embargo, que se hayan recortado los programas de vigilancia: "Esas críticas son inválidas. No hemos sufrido ningún recorte en nuestro programa de vigilancia".

Y no es la única alerta sanitaria que preocupa ahora en el país. Estados Unidos también investiga un brote de salmonela que afecta ya a 27 estados y deja más de 340 personas afectadas.

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