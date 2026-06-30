El Supremo de EEUU considera ilegal la orden de Trump que limita ciudadanía por nacimiento

Entre líneas Se trata de un nuevo varapalo judicial para el republicano, quien con esta norma buscaba evitar que los hijos de migrantes nacidos en EEUU tuvieran la nacionalidad.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado que la orden ejecutiva de Donald Trump, que buscaba limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visados temporales, es ilegal. Esta decisión reafirma que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Constitución, vinculado a la Decimocuarta Enmienda. Además, el tribunal ha avalado leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos en competiciones escolares y universitarias. En una votación de seis contra tres, se determinó que estas restricciones son compatibles con el Título IX, permitiendo categorías deportivas diferenciadas por género biológico.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vuelto a darle un revés judicial a la Administración Trump. Porque, este martes, ha votado y ha considerado que es ilegal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, con la que quería limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense, como hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

Era uno de los deseos de Trump desde que volvió a la Casa Blanca. De hecho, en este mandato, ha aumentado su lucha contra las personas migrantes, no solo con esta medida que ahora ha sido denegada, sino también con su particular ejército formado por el ICE. O como prefiere llamarlo Trump: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Este martes la Corte ha decretado que la orden para limitar la ciudadanía por nacimiento es algo ilegal en los Estados Unidos. Es más, ha dejado claro que se trata de un derecho consagrado en la Constitución estadounidense. Con esta norma, el republicano buscaba evitar que los hijos de migrantes nacidos en EEUU tuvieran la nacionalidad, pese a haber nacido en el país.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de tendencia conservadora y autor de la decisión, ha afirmado que "la directiva de Trump viola el lenguaje de la 14.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en el país, con algunas excepciones limitadas".

"La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política", añadió, señalando que los autores de la 14.ª Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en el país", ha explicado para sentencia con un: "Cumplimos esa promesa hoy", escribió Roberts.Además, los críticos han acusado al presidente republicano de discriminación racial y religiosa en su enfoque de la inmigración.

Así el Supremo le ha dado un nuevo golpe a Trump, pues hay que recordar que ya en el mes de febrero decidió anular los aranceles que el presidente había puesto a medio mundo.

Prohíbiciones para atletas transgénero

Además, el mismo tribunal ha votado a favor de avalar las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias, al concluir que estas normas no vulneran la Constitución.

En una decisión de seis contra tres votos, los magistrados decidieron mantener las leyes de Virginia Occidental y de Idaho al considerar que los estados pueden establecer categorías deportivas diferenciadas por género biológico en el ámbito escolar y que estas restricciones son compatibles con el Título IX, la histórica legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de género en los programas educativos financiados con fondos públicos.

El alto tribunal resolvió que los estados pueden limitar la participación en equipos femeninos a "mujeres biológicas", es decir, a deportistas cuyo género asignado al nacer es femenino, incluso cuando se trate de personas trans que se identifican como mujeres y reciben terapias hormonales.

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