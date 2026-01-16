Trump ya 'tiene' su Nobel, pero también podría querer un Grammy o un Oscar: laSexta recrea con IA los deseos de Trump

El contexto El presidente de Estados Unidos (EEUU) recibió este jueves durante su encuentro con María Corina Machado su Premio Nobel de la Paz.

La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Nobel de la Paz que recibió en 2025. Este gesto ha inspirado a laSexta a imaginar escenarios ficticios en los que Trump recibe otros prestigiosos premios. En estas fantasías, Sylvester Stallone le entrega un Oscar, Michael Jordan su anillo de la NBA, y Cristiano Ronaldo su Balón de Oro. Incluso se plantea la posibilidad de que Taylor Swift le otorgue un Grammy. Aunque todo esto es irreal, el hecho de que Trump tenga el Nobel en sus manos demuestra que sus sueños pueden hacerse realidad.

Después de ver a la líder opositora venezolana María Corina Machado entregar al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, la medalla del Nobel de la Paz con la que fue galardonada en 2025, en laSexta no hemos podido evitar imaginar a Michael Jordan regalarle al republicano su anillo de la NBA o que Sylver Stalone le diera un Oscar. Hemos recurrido a la Inteligencia Artificial (IA) para hacerlo 'realidad'.

A Trump se le ha visto como un niño pequeño mal educado, caprichoso, consentido y con sus pataletas de crío, siendo presidente de una potencial mundial como es EEUU. Su último juguete lo consiguió este jueves durante el almuerzo privado que mantuvo en la Casa Blanca con Machado.

Allí, la opositora venezolana le hizo entrega de su medalla, pero es posible que ese premio puede quedarle corto al magnate. Por eso, hemos pensado que en los más dulces sueños de Trump su amigo Sylvester Stalone le puede entregar un Oscar, tal y como se observa en las recreaciones sobre estas líneas.

Y es que cameos en la gran pantalla tiene unos cuantos, aunque Hulk Hogan también podría revivir y entregarle uno de los títulos de su amada lucha libre. Y como lo que quiere Trump lo consigue, podría exigir uno de los 14 Roland Garros del tenista español Rafa Nadal. En su gusto por lo dorado, quizá le agrade el anillo de la NBA de Michael Jordan o ahora aprovechando que está muy metido en el fútbol con el Mundial de este año, que Cristiano Ronaldo le diese su Balón de Oro.

No obstante, también podría satisfacerse su faceta como artista, en base a esos ya míticos bailes que a sus ojos merecen un premio, aunque proceda de su enemiga Taylor Swift. Es cierto que se llevan mal, pero por un Grammy, Trump podría ponerle hasta buena cara. Esto todo de momento no es real. Formaría parte de sus sueños, pero tampoco el Nobel era suyo, y ahí está, con él en sus manos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.