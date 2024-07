El primer ministro saliente del Reino Unido y líder del Partido Conservador, Rishi Sunak, ha anunciado este viernes que dejará el liderazgo de los 'tories', pero "no de forma inmediata". Así lo ha señalado en una comparecencia donde ha pedido perdón trasel peor resultado de los conservadores desde su fundación, acabando con 14 años de mandato.

"Le he ofrecido al rey mi resignación como primer ministro. Me gustaría decir primero que lo siento. He dado todo por este trabajo, pero hay una clara señal de que el Gobierno del Reino Unido debe cambiar", ha señalado minutos antes de abandonar el Downing Street 10 de la mano de su mujer, como marca la tradición.

"Dejaré de ser el líder del Partido Conservador, pero no inmediatamente. Será en cuanto arreglemos quién será el o la sucesora. Necesitamos reconstruir el Partido Conservador y entender nuestro partido crucial como oposición", ha sostenido.

El líder conservador ha llevado en estas elecciones a su partido a una derrota histórica: más de 250 diputados y cae hasta su peor resultado desde 1834, año de su fundación. Cómo no podía ser de otra manera, Sunak ha reconocido su derrota, señalando que la "única forma válida es cómo juzgan" los británicos.

No obstante, ha reconocido que "tiene rabia", pero entiende "la decepción y asume las responsabilidades por toda esta pérdida de votos". "Siento que no se haya podido a conseguir", ha señalado, mencionando "a todos los que han contribuido en la campaña" y a los miembros de su gobierno, a quien agradeció su labor.

El líder de los 'tories' ha recordado que "lo primero que hizo al tomar el poder" fue prometer que su principal objetivo "era devolver la estabilidad" a la economía. Por eso, para él este viernes ha "sido un día difícil", "después de una serie de días difíciles". "Ha sido un honor haber sido vuestro presidente,.. Este es el mejor país y esto es gracias a los británicos. Gracias", ha concluido esta comparecencia, abandonando de la mano de su mujer el Downing Street 10.

Presenta su dimisión al rey Carlos III

Rishi Sunak ha acudido este viernes al palacio de Buckingham, residencia de la familia real británica, para presentar su dimisión como primer ministro, como marca la tradición constitucional, antes de que asuma el poder el líder laborista, Keir Starmer.

Tras abandonar por última vez la residencia del 10 de Downing Street como jefe del Gobierno, Sunak, acompañado por su mujer, Akshata Murty, ha acudido al palacio para la formalidad de rigor.

Después de esta audiencia, el político conservador abandonará el palacio por una puerta trasera, sin ser visto por los medios, y se estima que volverá a su circunscripción electoral en el norte inglés.