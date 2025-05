Las sonrojantes declaraciones de Netanyahu negando lo evidente y asegurando que en Gaza no hay hambruna: "Entre los prisioneros no se ve ni uno escuálido"

La situación en Gaza es crítica, con la población sufriendo condiciones inhumanas debido al bloqueo israelí de ayuda humanitaria. A pesar de las impactantes imágenes de gazatíes en largas colas para conseguir alimentos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, niega la existencia de hambruna en la región, afirmando que los prisioneros capturados no parecen desnutridos. Sin embargo, la distribución de 8.000 cajas de comida es insuficiente para los más de dos millones de habitantes, quienes apenas reciben harina, aceite y alimentos enlatados. Mientras tanto, los ataques israelíes en la Franja han dejado más de 54.000 muertos desde el 7 de octubre de 2023.

Israel está sometiendo a las personas que se encuentran en la Franja a unas condiciones inhumanas. Gaza se muere de hambre mientras Benjamín Netanyahu intenta negar lo evidente.

Mientras las impactantes imágenes de los gazatíes haciendo las colas del hambre para intentar conseguir algo de las migajas que Israel ha decidido volver a dar a la población tras meses de bloqueo de ayuda humanitaria dan la vuelta al mundo, Netanyahu ha realizado unas delirantes declaraciones en las que intenta negar lo evidente.

El presidente israelí ha asegurado ante los medios de comunicación que en Gaza no hay hambruna. "No ha habido hambruna masiva en absoluto", ha declarado. Todo esto, mientras los gazatíes cuentan cómo intentan buscar alimento entre la basura para poder sobrevivir.

En concreto, Netanyahu se basa en que los cientos de prisioneros que han capturado no están escuálidos. "Les hacemos fotos y lo primero que les decimos es que se quiten la camiseta porque queremos ver que no llevan chaleco explosivo y no se ve ni un solo escuálido", ha asegurado.

Estas declaraciones se producen mientras el mundo ha podido ver cómo los gazatíes tienen que hacer largas colas para conseguir un poco de alimento en condiciones inhumanas, hacinados como ganado, vigilados y tiroteados.

Para Israel con un poco de harina, pan y aceite es suficiente

En las últimas horas se ha distribuido 8.000 cajas de comida, una ayuda nimia para una población de más de dos millones de personas y que, además, de momento solo llega al sur del devastado enclave palestino.

En concreto, la población palestina ha podido llevarse algo más a la boca, aunque solo se hayan repartido un poco harina, aceite, salsa de tomate y alimentos enlatados.

Tras más de dos meses de bloqueo total, tiempo en el que Benjamin Netanyahu decidió cerrar las fronteras y prohibir la entrada de cualquier tipo de ayuda, tras millones de gazatíes pasando hambre y viendo como morían sus hijos desnutridos, este es el alimento con el que tienen que conformarse. Una comida que, además, no llega a todo el mundo.

Mientras Israel sigue adelante con sus ataques contra varios puntos de la Franja, donde ha masacrado ya a más de 54.000 personas desde el 7 de octubre de 2023.