El hambre voraz se come Gaza: en los últimos días 29 menores y ancianos han muerto de inanición

Cientos de palestinos se agolpan frente a una ventanilla en una zona de la Franja de Gaza. Desesperados, alzan las manos en busca, nunca mejor dicho, de una migaja de pan. Este jueves y viernes ha sido la primera vez en muchos días que entraban sacos de harina al territorio asolado por las Fuerzas de Defensa de Israel en una ofensiva que solo suma muertos y hambruna. Sacos que permitieron a algunas panaderías hacer barras para repartir a la población, pero el momento actual en Gaza es crítico y ya nada es suficiente.

Con más de 29 ancianos y niños muertos en los últimos días de inanición, según datos del Ministerio de Salud gazatí. El hambre se ha convertido en una de las peores armas bélicas para una población a la que ya no le queda nada. En las últimas 11 semanas tan solo 107 camiones de ayuda humanitaria han podido acceder al territorio cuando deberían entrar 600 al día para poder abastecer de lo esencial a los mas de dos millones de palestinos que aún sobreviven a la ira de Benjamin Netanyahu.

Y no cesa. Los ataques contra distintos puntos de la Franja no paran. Seis miembros de los equipos encargados de proteger la ayuda humanitaria fueron asesinados en la noche de este jueves cuando defendían dos camiones con suministros médicos que iban a ser asaltados en Deir al Balah (centro). Fuentes locales denunciaron que el equipo, compuesto tanto por miembros de la Policía de Hamás como de voluntarios, estaba protegiendo los camiones de un intento de asalto por un grupo de individuos no identificado cuando las Fuerzas Armadas lanzaron una serie de ataques contra ellos.

Cincuenta personas desaparecidas

No fueron los únicos. Un bombardeo del Ejército israelí derrumbó una casa de cuatro pisos la madrugada de este viernes y sepultó a decenas de palestinos en el campo de refugiados de Yabalia, según informó la Defensa Civil gazatí, que calcula que más de 50 personas siguen "desaparecidas" bajo los escombros.

En un comunicado, el portavoz del organismo, Mahmud Basal, explicó que el ataque dejó a cuatro víctimas mortales mientras que otras seis personas pudieron ser rescatadas y aseguró que todos son "civiles". "Las operaciones de búsqueda han terminado debido a la falta del equipamiento pesado necesario para alcanzar a los que todavía están atrapados bajo los escombros", agregó Basal.

Esta es la realidad diaria de la Franja, donde los muertos ya llegan a los 53.762 desde que se inició la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023. La realidad en Gaza es extrema.