De Shakira a Maluma: los artistas se vuelcan para socorrer a sus compatriotas tras el terremoto en Colombia

Los detalles Son muchos los artistas que han querido transmitir mensajes de apoyo a sus compatriotas. Shakira, Maluma o J Balvin, entre muchos otros. Todos han querido acordarse de las víctimas.

El gobierno de Abelardo de la Espriella recibe un amplio apoyo internacional tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia. La Unión Europea ha activado su asistencia consular y ofrece servicios satelitales. Artistas como Shakira, Maluma, Camilo y Carlos Vives han mostrado su solidaridad. Vives compartió su experiencia y ánimo en redes, destacando la resiliencia colombiana. Estados Unidos ha confirmado una ayuda de 15,5 millones de dólares. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la de Venezuela, Delcy Rodríguez, han ofrecido su apoyo. Líderes europeos, como Sánchez y Macron, también han expresado sus condolencias.

El gobierno de Abelardo de la Espriella está recibiendo un aluvión de solidaridad internacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia. La Unión Europea ha activado ya su asistencia consular y presta el servicio de sus satélites. Ayuda que también están recibiendo de muchos artistas colombianos. Shakira, Maluma, Camilo y Carlos Vives se han volcado para socorrer a sus compatriotas.

Este martes Carlos Vives nos cuenta cómo vivió lo que es una tragedia. "Se nos movió el piso", ha comentado el cantante a través de sus redes, donde ha mandado un mensaje de ánimo al pueblo colombiano. "Cuando pasan estas cosas los colombianos nos levantamos y apoyamos nuestros hermanos", ha dicho.

Son muchos los artistas que han querido transmitir mensajes de apoyo a sus compatriotas. Shakira, Maluma o J Balvin, entre muchos otros. Todos han querido acordarse de las víctimas.

Cientos de afectados que lo han perdido todo. Ahora, las redes sociales de los famosos, con millones de seguidores, son más necesarias que nunca. Cantantes como Camilo no han tardado en recurrir a su altavoz. "Yo sé que hay un montón de gente queriendo ayudar, por eso dejo este enlace", ha dicho en sus redes.

Un apoyo que también llegará desde los países de todo el planeta. Estados Unidos ya ha confirmado que destinará 15,5 millones de dólares en ayuda humanitaria.

La presidenta de México, a la que avisaron del terremoto en mitad de una rueda de prensa, no tardó en ofrecer su colaboración. "Todo el apoyo que requiera el pueblo de Colombia. Allí vamos a estar", aseguró Claudia Sheinbaum.

Al igual que la presidenta de su vecina Venezuela, Delcy Rodríguez. "A primera hora di la instrucción de organizar ayuda humanitaria", señaló. Mensajes de solidaridad también desde Europa. La Casa Real, Sánchez, Macron, Zelenski o Meloni no han tardado en mostrar sus condolencias.

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