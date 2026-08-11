"Desastre nacional" en Colombia: las próximas 48 horas son cruciales para encontrar supervivientes bajo los escombros

El dato Siete aeropuertos han tenido que parar su actividad por los daños del seísmo. El de la capital, Bogotá, está operando a pleno rendimiento.

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia ha dejado 169 muertos y 668 heridos, según informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. La mayoría de las víctimas mortales, el 97,6%, se registraron en ciudades capitales. En las zonas más afectadas, continúan las labores de rescate, destacando el rescate de un bebé de seis meses y un hombre ensangrentado. La población se ha volcado en estas tareas, utilizando cadenas humanas y grúas para ayudar a los atrapados. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha prometido trabajar intensamente en las próximas 48 horas para rescatar a más personas.

El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia ha aumentado a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

"El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6% de las víctimas mortales reportadas hasta el momento", explicó la institución.

Mientras las cifras no paran de crecer, en los puntos más afectados por esta catástrofe se sigue trabajando en el rescate de los supervivientes. En las últimas horas se ha podido ver a un bebé de solo seis meses ser rescatado con vida. Junto a él estaba un hombre ensangrentado que logró sobrevivir.

Quitando escombros o creando cadenas humanas para llegar a lo alto de los derrumbes, toda Colombia se ha volcado en las labores de rescate. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha avanzado que trabajarán en las próximas 48 horas "con toda la energía" para rescatar a quienes estén atrapados.

Para ello, hay un gesto que es vital: el puño en alto y silencio absoluto. Esto permite seguir el rastro de la supervivencia. Porque entre cada grieta, cada recoveco, pueden dar en cualquier momento con personas sepultadas. Siete aeropuertos han tenido que parar su actividad por los daños del seísmo. El de la capital, Bogotá, está operando a pleno rendimiento. Todo, dentro de lo que las autoridades ya definen como un "desastre nacional".

Rescates que no solo se hacen bajo tierra, también en las alturas. En Pereira empresas privadas ofrecen sus grúas para devolver a tierra a los atrapados. Todos ellos son la imagen de la esperanza, una esperanza a la que ahora se aferran miles de colombianos esperando encontrar a sus seres queridos.

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