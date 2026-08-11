La UE activa su asistencia consular y ayuda de satélites tras el terremoto en Colombia

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa en Bruselas

El contexto "La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja", ha indicado Kaja Kallas.

La Unión Europea (UE) ha activado su sistema de asistencia consular y el servicio de satélites Copernicus para apoyar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado más de cien muertos. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia comunitaria, anunció que la UE está proporcionando financiación para respaldar la respuesta, incluyendo a través de la Cruz Roja. Además, el mecanismo de asistencia consular de la UE se ha activado para ayudar a los ciudadanos europeos afectados. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, expresaron su solidaridad y apoyo al pueblo colombiano.

La Unión Europea (UE) ha activado su sistema de asistencia consular y su servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ya ha dejado más de 130 muertos, según ha informado este martes la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

"La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja", ha indicado Kallas en un mensaje a través de redes sociales.

Asimismo, ha dicho que la UE ha activado el mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE "para ayudar a los ciudadanos de la UE afectados por la catástrofe".

La política estonia ha señalado que ha transmitido las condolencias de la UE a las autoridades colombianas. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias, los heridos y todos los afectados", ha dicho.

En la noche del lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que "el corazón de Europa está con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto ocurrido en la región del Chocó".

"Ya hemos puesto en marcha Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate. Y estamos preparados para ofrecer más apoyo. Estamos con vosotros", enfatizó Von der Leyen en redes sociales.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se pronunció en los mismos términos. "Europa se solidariza con Colombia en estos difíciles momentos", añadió.

El terremoto, que deja ya al menos 132 muertos, tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), a una distancia de más de 300 kilómetros de Bahía Solano, en la región del Pacífico.

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