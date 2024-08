La usuaria de X @palomapalace80 estaba tranquilamente pasando el día en la playa, tumbada bajo su sombrilla, cuando vio con estupefacción cómo una familia que no conocía de nada se sentó a su lado tan campante y, sin mediar palabra, procedió a ocupar los escasos metros cuadrados de sombra que había.

"Es que lo estoy flipando mucho, mira", susurra Paloma en este divertido vídeo viral emitido en Aruser@s. Con su cámara, graba a las personas que están sentadas a su alrededor sin que ellas se den cuenta. "Ellos han venido y 'mira qué sombrita más bonita'", comenta.

La mujer cuenta que no les ha llamado la atención. "No les dije nada, me dio pena del chiquillo", asegura. En plató, los colaboradores están de acuerdo en que para invadir, al menos hay que ser simpático y entablar una conversación, pero hay quien cree que si la sombra llega a cierta distancia, sí que se puede poner la toalla para aprovecharla.