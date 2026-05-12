Trump vuelve a amenazar a Cuba y lo define como "un país fallido": "Está pidiendo ayuda y vamos a hablar"

El contexto Trump aludió a principios de mayo a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de una ofensiva contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Cuba "está pidiendo ayuda" y que ambos países "van a hablar", aunque no ha ofrecido detalles. Estas declaraciones llegan tras amenazas de una posible intervención militar y un aumento en la presión sobre la isla, que incluye sanciones a sectores clave como energía y finanzas. Trump sugirió tomar el control de Cuba tras una ofensiva contra Irán. Mientras tanto, las conversaciones entre ambos gobiernos están estancadas, con Washington priorizando la economía y los presos políticos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denuncia las amenazas de agresión militar de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Cuba "está pidiendo ayuda" al país norteamericano y ha adelantado que ambos países "van a hablar", sin más detalles al respecto y tras sus continuas amenazas contra las autoridades de la isla, incluida la opción de una ofensiva militar.

"Ningún republicano me habló nunca sobre Cuba, que es un país fallido que solo va en una dirección, hacia abajo", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales. "Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar", ha señalado, antes de iniciar un viaje oficial a China en el que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping.

Este mensaje se produce después de la información revelada por Axios. Según el portal de noticias, desde febrero han aumentado los vuelos de vigilancia sobre Cuba, lo que podría suponer que estamos ante una invasión inminente.

Trump aludió a principios de mayo a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de una ofensiva contra Irán, lanzada el 28 de febrero junto a Israel y en la que actualmente hay un alto el fuego en vigor.

Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba, a la que ha golpeado con una extensión de sanciones que abarca casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Las acciones punitivas más recientes incluyen sanciones al conglomerado militar cubano Gaesa, sus directivos y una empresa minera de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, una de las mayores compañías extranjeras presentes en la isla, que poco antes anunció la suspensión inmediata de su actividad en Cuba.

Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por Trump, que ha dicho que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y podría desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.

Ambos Gobiernos mantienen negociaciones y la única reunión física conocida entre ambas partes tuvo lugar el pasado abril, sin avances. Por ahora, las conversaciones parecen estancadas en medio del aumento de la retórica antagónica entre los dos países.

Medios estadounidenses han filtrado una supuesta lista de demandas de Washington, con la economía y los presos políticos como prioridades, que La Habana niega. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, avanzó la semana pasada que van a tomar "más medidas" contra Cuba, según dijo en una visita al Vaticano, donde la cuestión de la presión estadounidense sobre la isla estuvo sobre la mesa.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes" y que, en consecuencia, "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EEUU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.