Víctima de un atentado
El senador colombiano Miguel Uribe vuelve a estar en estado crítico por una hemorragia en el sistema nervioso central
El contexto El político, precandidato a la presidencia colombiana, sufrió un atentado el 7 de junio durante un acto de campaña. Desde entonces está ingresado en Bogotá.
Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial colombiano, está de nuevo en estado crítico después de sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central, tal y como ha informado un parte médico a petición de la familia.
El político, víctima de un atentado el 7 de junio durante un acto de campaña, se encuentra ingresado desde ese día en el centro médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien ha anunciado de que su estado de salud ha empeorado en las últimas 48 horas.
La hemorragia en el sistema nervioso central ha hecho que el equipo médico que trata Uribe haya puesto al senador bajo "sedación profunda para contribuir a su evolución".
El último parte médico del hospital databa del 14 de julio, hace casi un mes, cuando el centro médico informó de que el senador estaba progresando gracias a una "respuesta clínica favorable y estable", dando inicio a un "protocolo de neurorehabilitación".