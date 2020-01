El Ministerio de Sanidad prepara un protocolo ante el brote de coronavirus. No se descarta que el virus pueda llegar a España y confirman que se están analizando dos posibles casos con sintomatología parecida. No obstante, Fernando Simón, responsable del Sistema de Emergencias en España, insiste en que "no hay visos de que esos casos sean positivos".

"Solo hay un caso del que se van a mandar muestras, con una probabilidad de infección muy baja, y otro caso que tuvo un cuadro respiratorio hace más tiempo que el periodo habitual de incubación, que se está pensando descartarlo como posible caso de investigación", ha explicado Simón ante los medios.

Simón sostiene que "ahora mismo no hay datos para pensar que hay un riesgo excesivo para las personas españolas" y hace un llamamiento a la calma. "Ni viviendo en Wuhan hay un alto riesgo de infectarse. Es más fácil tener gripe en Wuhan que el coronavirus, según la información que disponemos ahora", ha añadido.

El Ministerio de Sanidad está manteniendo reuniones diarias a nivel interno con los expertos y las comunidades autónomas. Pero, por el momento, se descarta que vayan a haber controles en los aeropuertos, insistiendo en que la posibilidad de transmisión en España es "muy baja".

La OMS no declara la emergencia internacional

La OMS ha decidido no declarar una emergencia internacional ante el brote de coronavirus. Tras dos días de reuniones en la sede de la OMS en Ginebra, un comité de emergencia formado por expertos médicos de diversos países ha descartado por ahora la posible alerta al ser "demasiado pronto", según ha señalado el presidente del comité, Didier Houssin.

No obstante, la OMS se reserva la posibilidad de volver a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional, que supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a nivel global.

El director general de la OMS ha destacado que la no declaración de alerta global "no significa que no pensemos que la situación sea grave", y ha explicado que los expertos han concluido que "aunque se ha convertido en una emergencia sanitaria en China, aún no se ha convertido en una emergencia internacional".

Además, ha apuntado que, por ahora, la OMS "no recomienda restricciones a los viajes o al comercio", aunque sí la puesta en marcha de controles en los aeropuertos, y ha subrayado que "todos los países deben tomar medidas para detectar posibles casos de coronavirus, también en instalaciones sanitarias".